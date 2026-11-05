Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 112-115 (παρ.): Ναν λαμπρός κατέκτησε τη Μαδρίτη!

Ο Κέντρικ Ναν πέτυχε 25 από τους 33 πόντους του στην τέταρτη περίοδο και την παράταση και ο Παναθηναϊκός πέρασε θριαμβευτικά από τη Μαδρίτη, επικρατώντας με 115-112 της Ρεάλ. 

Ηλίας Λαλιώτης

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 112-115 (παρ.): Ναν λαμπρός κατέκτησε τη Μαδρίτη!
ΜΠΑΣΚΕΤ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός έδειξε και πάλι στη Ρεάλ Μαδρίτης πως ο «αυτοκράτορας» του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι ένας!

Οι «πράσινοι» πέτυχαν την τρίτη νίκη τους τα τελευταία 4 χρόνια μέσα στη Μαδρίτη, καθώς μετά από ένα δραματικό παιχνίδι επικράτησαν με 115-112 στην παράταση και επέστρεψαν στις νίκες.

Παραμένοντας ταυτόχρονα στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague με ρεκόρ 8-2, ενώ η «βασίλισσα» έπεσε στο 6-4.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους στην τέταρτη περίοδο και συνολικά 33 σε όλο το ματς.

Σπουδαίος και ο Ματίας Λεσόρ που σταμάτησε στους 20 πόντους και τα 9 ριμπάουντ, ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 19 πόντους.

Μπήκε με συγκέντρωση και πίστη

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε στον αγώνα με τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου και ξεκίνησε ιδανικά και με απόλυτη συγκέντρωση στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Έλληνας σέντερ εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του έδινε ο Ταβάρες για τους 5 πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού, ενώ με πιεστική άμυνα στον χειριστή της μπάλας, εξαιρετική κυκλοφορία στην επίθεση και ελεύθερα τρίποντα, προηγήθηκε με 4-13 μετά από 4 λεπτά, αναγκάζοντας τον Μαρτίνεθ σε τάιμ άουτ.

Η Ρεάλ έβγαλε μια πρώτη αντίδραση (10-16), αλλά με τον Λεσόρ να μπαίνει στο παρκέ και να πετυχαίνει 4 γρήγορους πόντους και τους «πράσινους» να έχουν 5 ασίστ για κανένα λάθος, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +9 με τον Σλούκα, πριν ο Γιουλ διαμορφώσει το 18-24 της πρώτης περιόδου, με το πρώτο εύστοχο τρίποντο των γηπεδούχων μετά από 6 άστοχες προσπάθειες.

Μπασκετάρα για το +15, μπλακ άουτ σε λίγα λεπτά

Με καλάθια των Ναν και Γιαμπουσέλε το Τριφύλλι βρήκε την πρώτη διψήφια διαφορά του (18-28), ενώ με τρομερή κυκλοφορία της μπάλας και τρίποντα των Μπόνγκα, Σλούκα, Γιαμπουσέλε έφτασε μέχρι και το +15 δύο φορές (23-38 και 26-41). Ο Σούλγκα έδωσε λύσεις στη Ρεάλ, ενώ τα λάθη άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους (4 στα πρώτα 5 λεπτά της δεύτερης περιόδου) με τον Φελίζ να πετυχαίνει σερί πόντους στο τρανζίσιον, με τον Ζοτς να καλεί τάιμ άουτ.

Ο Λεσόρ έδωσε κάποιες ανάσες, αλλά τα εύκολα λάθη επανεμφανίστηκαν (7 συνολικά στη δεύτερη περίοδο). Η άμυνα του Παναθηναϊκού στο ένας εναντίον ενός είχε πρόβλημα στα τελευταία λεπτά, ενώ και η επίθεση έγινε στατική. Η Ρεάλ το εκμεταλλεύτηκε και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο, «τρώγοντας» αρκετή από τη διαφορά των 15 πόντων που ήταν πίσω (48-51).

Ανατροπή η Ρεάλ, χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με την πεντάδα του πρώτου ημιχρόνου, με τους Μπάντιο και Μήτογλου να δίνουν λύσεις και συνολικά σωστές αποφάσεις στην επίθεση, που έφεραν δύο ακόμα τρίποντα από τον Φρανσίσκο (55-63). Τα επιθετικά ριμπάουντ της Ρεάλ όμως την κρατούσαν κοντά στο σκορ (59-63 στο 26'), ενώ η συγκέντρωση χάθηκε εντελώς για τους «πράσινους». Το ένα λάθος διαδεχόταν το άλλο και το σερί των γηπεδούχων έφτασε το 8-0 για την ισοφάριση και το τάιμ άουτ του Ομπράντοβιτς με 3:23 για το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Μπόνγκα έδωσε μια ανάσα, αλλά ο Προτσίντα με τρίποντο έδωσε στη Ρεάλ το πρώτο της προβάδισμα (66-65). Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα σε εκείνο το δύσκολο σημείο, με το γήπεδο να βράζει. Με δικό του 0-7 ξαναπήρε τα ηνία, αλλά έκλεισε την τρίτη περίοδο με το μίνιμουμ προβάδισμα (73-74), χάρη σε ένα τυχερό τρίποντο του Αμπάλδε με ταμπλό στη λήξη του χρόνου.

Σεληνιασμένος Ναν, παράταση για μια άμυνα

Η τελευταία και κρίσιμη περίοδος ξεκίνησε με τον Ναν να «ζεσταίνεται» με δύο σερί τρίποντα, αλλά το ίδιο έκανε και ο Αμπάλντε, κρατώντας ολοζώντανη τη Ρεάλ. Μάλιστα, ένα αντιαθλητικό του Ναν σε επίθεση του Παναθηναϊκού (χτύπησε στο πρόσωπο τον Φελίζ στην προσπάθεια να τον αποφύγει) έδωσε στη Ρεάλ 3 πόντους από βολές και μια νέα ισοπαλία (82-82 στο 33'). Ο Ναν έδωσε ξανά το προβάδισμα, αλλά ο Αμπάλδε ήταν ασταμάτητος για το νέο τρίποντο και το 85-84, ενώ ο Ταβάρες έστειλε τη Ρεάλ για πρώτη φορά στο +3 (87-84) με 5:23 να απομένουν.

Από το τάιμ άουτ του Ομπράντοβιτς ο Ναν ισοφάρισε με καλάθι και φάουλ. Με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο 5λεπτο, ο Αμερικανός σκόραρε άλλους 4 πόντους για το 87-91. Ο Αμπάλδε είχε βαλθεί να κάνει το ματς της ζωής του (90-91), αλλά ο Ναν ήταν και πάλι εκεί. Με τρίποντο και αντιαθλητικό φάουλ έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +5 και στη συνέχεια στο +7 με νέο καλάθι (90-97). Η Ρεάλ απάντησε με 5-0, με 1:17 να απομένει. Ο Λεσόρ πέτυχε 2 βολές, ο Αμπάλντε απάντησε με 32 δεύτερα να απομένουν. Ο Πρόσιντα έκλεψε την μπάλα από τον Φρανσίσκο, ο οποίος στη συνέχεια βρήκε μόνο μπάλα, η οποία θα ήταν για τον Παναθηναϊκό, αλλά οι διαιτητές έδωσαν φάουλ και η Ρεάλ ισοφάρισε (99-99) με 15,5 δεύτερα για το τέλος.

Η Ρεάλ πίεσε λυσσασμένα, οι «πράσινοι» κατάφεραν να κρατήσουν την κατοχή και ο Ναν κέρδισε το φάουλ για το 99-101 με 7,2 για το τέλος (έφτασε τους 23 πόντους στην τέταρτη περίοδο). Ωστόσο, η άμυνα κατέρρευσε και ο Φελίζ με εύκολο ντράιβ απέναντι στον Ερνανγκόμεθ, έστειλε το ματς στην παράταση.

Η άμυνα του έδωσε τελικά τη νίκη

Μετά από εκατέρωθεν καλάθια, ο Φρανσίσκο έδωσε προβάδισμα με 105-106 στους πράσινους, ενώ ο Λεσόρ με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το 105-109, με 2 λεπτά να απομένουν για το τέλος της παράτασης. Η άμυνα βγήκε και ο Μπόνγκα κέρδισε βολές για το 105-111 με 1:14 μέχρι τη λήξη, με τον Φρανσίσκο να τελειώνει οριστικά το ματς.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-24, 48-51, 73-74, 101-101 (κ.δ.), 112-115

Δείτε εδώ τα στατιστικά

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αδιανόητη Κόμο, ασταμάτητος Δουβίκας – Διέσυραν με 9-1 τη Λανς στη Γαλλία!

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 112-115 (παρ.): Ναν λαμπρός κατέκτησε τη Μαδρίτη!

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες ζημιές από κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις της Κρήτης

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ - Ο Τραμπ παραμένει απρόβλεπτος

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, Χούμπερτ Άιβανγκερ, βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο του Βερολίνου

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν χρυσαφικά 60.000 ευρώ, μετρητά και χρυσές λίρες παριστάνοντας τους αστυνομικούς

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από ταράτσα

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου - «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Τα ΗΑΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο κατασκευής τρίτου αγωγού αργού πετρελαίου για να αποφύγουν τα Στενά του Ορμούζ

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μετά την ήττα επέλεξε να επισκεφθεί το εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου - Υπέγραψε σε καπέλα εργατών

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ

22:55ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: 1.800 νεκροί από την επιδημία χολέρας στο Κονγκό

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τρεις νεκροί εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μαδρίτη ο Ζελένσκι για να συναντήσει τον Πέδρο Σάντσεθ

22:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φουά γκρα, προσευχές στα σχολεία και πυροβόλα όπλα - Τα ζητήματα που ψήφισαν οι Αμερικανοί

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Διαψεύδει ενδεχόμενη «καρατόμηση» Χέγκσεθ - «Κάνει πολύ καλή δουλειά»

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η πρώτη δήλωση Νετανιάχου μετά τις εκλογές - Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - Βασίλισσα Σοφία: Τα άγνωστα σχέδια της στα 88 της χρόνια και η επιστροφή στην Ελλάδα

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Φλόριντα: Δύο νεκροί σε συγκρότημα της Citibank στην Τάμπα

21:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Κρίμα κι άδικο για τη συγκλονιστική ομάδα του Νίκολιτς!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, Χούμπερτ Άιβανγκερ, βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο του Βερολίνου

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ανατροπή στο Ελεγκτικό για ΕΑΣ και αναδρομικά - Τι εισηγείται ο γενικός επίτροπος

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες 4 ημέρες

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 112-115 (παρ.): Ναν λαμπρός κατέκτησε τη Μαδρίτη!

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Οι τοξιλογικές έδειξαν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου - «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα»

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες ζημιές από κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις της Κρήτης

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος» - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για ένδειξη βλάβης σε αεροσκάφος

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

17:36ΚΑΙΡΟΣ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς Σάββατο και Κυριακή

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - Βασίλισσα Σοφία: Τα άγνωστα σχέδια της στα 88 της χρόνια και η επιστροφή στην Ελλάδα

22:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φουά γκρα, προσευχές στα σχολεία και πυροβόλα όπλα - Τα ζητήματα που ψήφισαν οι Αμερικανοί

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε» - Θρασύς ο Φιρινίδης σε ηχητικό ντοκουμέντο

19:47TRAVEL

Ισραήλ: Ανοίγει ξανά το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίτου μετά από τρία χρόνια

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πατέρας» των chicken tenders στη Γερουσία - O Κρις Πάπας, η Ελλάδα και το μπλόκο στα F-35 για την Τουρκία

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: 14χρονη με αυτισμό βιάστηκε σε τρένο από δύο Αφγανούς ενώ οι επιβάτες «κοιτούσαν τα κινητά τους»

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μαθήτρια 9 χρονών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή μέσα στη σχολική αίθουσα

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: «Η Αμερική θα περάσει σε συνταγματική κρίση για δύο χρόνια» - Τι είπε για το καλώδιο, την Τουρκία και το Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ