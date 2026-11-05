Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 112-115 (παρ.): Ναν λαμπρός κατέκτησε τη Μαδρίτη!

Ο Παναθηναϊκός έδειξε και πάλι στη Ρεάλ Μαδρίτης πως ο «αυτοκράτορας» του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι ένας!

Οι «πράσινοι» πέτυχαν την τρίτη νίκη τους τα τελευταία 4 χρόνια μέσα στη Μαδρίτη, καθώς μετά από ένα δραματικό παιχνίδι επικράτησαν με 115-112 στην παράταση και επέστρεψαν στις νίκες.

Παραμένοντας ταυτόχρονα στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague με ρεκόρ 8-2, ενώ η «βασίλισσα» έπεσε στο 6-4.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους στην τέταρτη περίοδο και συνολικά 33 σε όλο το ματς.

Σπουδαίος και ο Ματίας Λεσόρ που σταμάτησε στους 20 πόντους και τα 9 ριμπάουντ, ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 19 πόντους.

Μπήκε με συγκέντρωση και πίστη

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε στον αγώνα με τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου και ξεκίνησε ιδανικά και με απόλυτη συγκέντρωση στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Έλληνας σέντερ εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του έδινε ο Ταβάρες για τους 5 πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού, ενώ με πιεστική άμυνα στον χειριστή της μπάλας, εξαιρετική κυκλοφορία στην επίθεση και ελεύθερα τρίποντα, προηγήθηκε με 4-13 μετά από 4 λεπτά, αναγκάζοντας τον Μαρτίνεθ σε τάιμ άουτ.

Η Ρεάλ έβγαλε μια πρώτη αντίδραση (10-16), αλλά με τον Λεσόρ να μπαίνει στο παρκέ και να πετυχαίνει 4 γρήγορους πόντους και τους «πράσινους» να έχουν 5 ασίστ για κανένα λάθος, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +9 με τον Σλούκα, πριν ο Γιουλ διαμορφώσει το 18-24 της πρώτης περιόδου, με το πρώτο εύστοχο τρίποντο των γηπεδούχων μετά από 6 άστοχες προσπάθειες.

Μπασκετάρα για το +15, μπλακ άουτ σε λίγα λεπτά

Με καλάθια των Ναν και Γιαμπουσέλε το Τριφύλλι βρήκε την πρώτη διψήφια διαφορά του (18-28), ενώ με τρομερή κυκλοφορία της μπάλας και τρίποντα των Μπόνγκα, Σλούκα, Γιαμπουσέλε έφτασε μέχρι και το +15 δύο φορές (23-38 και 26-41). Ο Σούλγκα έδωσε λύσεις στη Ρεάλ, ενώ τα λάθη άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους (4 στα πρώτα 5 λεπτά της δεύτερης περιόδου) με τον Φελίζ να πετυχαίνει σερί πόντους στο τρανζίσιον, με τον Ζοτς να καλεί τάιμ άουτ.

Ο Λεσόρ έδωσε κάποιες ανάσες, αλλά τα εύκολα λάθη επανεμφανίστηκαν (7 συνολικά στη δεύτερη περίοδο). Η άμυνα του Παναθηναϊκού στο ένας εναντίον ενός είχε πρόβλημα στα τελευταία λεπτά, ενώ και η επίθεση έγινε στατική. Η Ρεάλ το εκμεταλλεύτηκε και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο, «τρώγοντας» αρκετή από τη διαφορά των 15 πόντων που ήταν πίσω (48-51).

Ανατροπή η Ρεάλ, χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με την πεντάδα του πρώτου ημιχρόνου, με τους Μπάντιο και Μήτογλου να δίνουν λύσεις και συνολικά σωστές αποφάσεις στην επίθεση, που έφεραν δύο ακόμα τρίποντα από τον Φρανσίσκο (55-63). Τα επιθετικά ριμπάουντ της Ρεάλ όμως την κρατούσαν κοντά στο σκορ (59-63 στο 26'), ενώ η συγκέντρωση χάθηκε εντελώς για τους «πράσινους». Το ένα λάθος διαδεχόταν το άλλο και το σερί των γηπεδούχων έφτασε το 8-0 για την ισοφάριση και το τάιμ άουτ του Ομπράντοβιτς με 3:23 για το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Μπόνγκα έδωσε μια ανάσα, αλλά ο Προτσίντα με τρίποντο έδωσε στη Ρεάλ το πρώτο της προβάδισμα (66-65). Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα σε εκείνο το δύσκολο σημείο, με το γήπεδο να βράζει. Με δικό του 0-7 ξαναπήρε τα ηνία, αλλά έκλεισε την τρίτη περίοδο με το μίνιμουμ προβάδισμα (73-74), χάρη σε ένα τυχερό τρίποντο του Αμπάλδε με ταμπλό στη λήξη του χρόνου.

Σεληνιασμένος Ναν, παράταση για μια άμυνα

Η τελευταία και κρίσιμη περίοδος ξεκίνησε με τον Ναν να «ζεσταίνεται» με δύο σερί τρίποντα, αλλά το ίδιο έκανε και ο Αμπάλντε, κρατώντας ολοζώντανη τη Ρεάλ. Μάλιστα, ένα αντιαθλητικό του Ναν σε επίθεση του Παναθηναϊκού (χτύπησε στο πρόσωπο τον Φελίζ στην προσπάθεια να τον αποφύγει) έδωσε στη Ρεάλ 3 πόντους από βολές και μια νέα ισοπαλία (82-82 στο 33'). Ο Ναν έδωσε ξανά το προβάδισμα, αλλά ο Αμπάλδε ήταν ασταμάτητος για το νέο τρίποντο και το 85-84, ενώ ο Ταβάρες έστειλε τη Ρεάλ για πρώτη φορά στο +3 (87-84) με 5:23 να απομένουν.

Από το τάιμ άουτ του Ομπράντοβιτς ο Ναν ισοφάρισε με καλάθι και φάουλ. Με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο 5λεπτο, ο Αμερικανός σκόραρε άλλους 4 πόντους για το 87-91. Ο Αμπάλδε είχε βαλθεί να κάνει το ματς της ζωής του (90-91), αλλά ο Ναν ήταν και πάλι εκεί. Με τρίποντο και αντιαθλητικό φάουλ έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +5 και στη συνέχεια στο +7 με νέο καλάθι (90-97). Η Ρεάλ απάντησε με 5-0, με 1:17 να απομένει. Ο Λεσόρ πέτυχε 2 βολές, ο Αμπάλντε απάντησε με 32 δεύτερα να απομένουν. Ο Πρόσιντα έκλεψε την μπάλα από τον Φρανσίσκο, ο οποίος στη συνέχεια βρήκε μόνο μπάλα, η οποία θα ήταν για τον Παναθηναϊκό, αλλά οι διαιτητές έδωσαν φάουλ και η Ρεάλ ισοφάρισε (99-99) με 15,5 δεύτερα για το τέλος.

Η Ρεάλ πίεσε λυσσασμένα, οι «πράσινοι» κατάφεραν να κρατήσουν την κατοχή και ο Ναν κέρδισε το φάουλ για το 99-101 με 7,2 για το τέλος (έφτασε τους 23 πόντους στην τέταρτη περίοδο). Ωστόσο, η άμυνα κατέρρευσε και ο Φελίζ με εύκολο ντράιβ απέναντι στον Ερνανγκόμεθ, έστειλε το ματς στην παράταση.

Η άμυνα του έδωσε τελικά τη νίκη

Μετά από εκατέρωθεν καλάθια, ο Φρανσίσκο έδωσε προβάδισμα με 105-106 στους πράσινους, ενώ ο Λεσόρ με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το 105-109, με 2 λεπτά να απομένουν για το τέλος της παράτασης. Η άμυνα βγήκε και ο Μπόνγκα κέρδισε βολές για το 105-111 με 1:14 μέχρι τη λήξη, με τον Φρανσίσκο να τελειώνει οριστικά το ματς.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-24, 48-51, 73-74, 101-101 (κ.δ.), 112-115

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