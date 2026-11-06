Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Εντός έδρας υποχρέωση κόντρα στους φορμαρισμένους Σέρβους

Να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο του σερί και να διατηρηθεί στην κορυφή της EuroLeague θέλει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει κάνει καλή αρχή, όντας στις πρώτες θέσεις με ρεκόρ 7-2, ενώ προέρχεται από την οριακή νίκη επί της Αρμάνι στα Άνω Λιόσια, σε ένα παιχνίδι που οι απουσίες δυσκόλεψαν αρκετά το έργο της.

Αισιόδοξα είναι τα νέα ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στους Σέρβους, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τις ενοχλήσεις στον ώμο και αναμένεται να δώσει το «παρών» και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» θα κάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και ο Τζον Κόντσαρ, ο οποίος έχει δηλωθεί κανονικά στην EuroLeague, αλλά δεν τον είδαμε να πατάει παρκέ απέναντι στο σύνολο του Πέπε Ποέτα την προηγούμενη αγωνιστική.

Στον αντίποδα, ο μεγάλος άτυχος Ζαν Μοντέρο πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στην Ισπανία, μετά και την ρήξη μηνίσκου που υπέστη και αναμένεται πίσω στη δράση σε περίπου έξι μήνες. Εκτός είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ φυσικά, λόγω του πειθαρχικού παραπτώματος στο οποίο υπέπεσε μετά το παιχνίδι με τη Βαλένθια.

Ο Ερυθρός Αστέρας από την άλλη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 6-3. Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο φιγουράρει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ παράλληλα μετρά έξι νίκες στα επτά τελευταία παιχνίδια της στη διοργάνωση, με πιο πρόσφατες τις εντυπωσιακές επικρατήσεις απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 100-78 και την Μπάγερν Μονάχου με 103-73.

Οι Σέρβοι διαθέτουν ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και γεμάτο ρόστερ, με παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν από διαφορετικές θέσεις. Τσίμα Μονέκε, Τζόρνταν Νουόρα, Τζάρεντ Μπάτλερ, Κρις Τζόουνς και Σέμι Οτζελέγε αποτελούν μερικές από τις βασικές επιθετικές επιλογές του Ναβάρο, ενώ σημαντικές λύσεις προσφέρουν επίσης οι Τάισον Κάρτερ, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και Κρίστιαν Κολόκο.

Με απόφαση του Ισπανού τεχνικού, ο Τζόναθαν Μότλεϊ δεν ταξίδεψε στην Αθήνα, καθώς δείχνει να εμπιστεύεται μέχρι στιγμής για τη θέση του σέντερ τους Κρίστιαν Κολόκο και Εμπούκα Ιζούντου, με τα λεπτά συμμετοχής του Αμερικάνου ψηλού να έχουν μειωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 21:15 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime HD.