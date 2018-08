Φωτογραφία: Ο Αντετοκούνμπο με φανέλα της εθνικής Νιγηρίας

Η ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας έκανε δώρο στο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς τη φανέλα με την οποία αγωνίστηκαν οι «σούπερ αετοί» στα γήπεδα της Ρωσίας και αυτός την ευχαρίστησε με το δικό του τρόπο.

Ο Γιάννης τη φόρεσε και πόζαρε χαμογελαστός στο φακό, ανεβάζοντας τη φωτογραφία στο twitter του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος άσος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα, ωστόσο οι δύο γονείς του, Τσαρλς και Βερόνικα, είναι Νιγηριανοί.

Thank you for the beautiful jersey!! ?? @thenff pic.twitter.com/mdiwlQgWOr