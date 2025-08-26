US Open: Η Σάκκαρη υπέταξε την Μαρία και προκρίθηκε στον 2ο γύρο

Το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη.

US Open: Η Σάκκαρη υπέταξε την Μαρία και προκρίθηκε στον 2ο γύρο
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και Νο64 της παγκόσμιας κατάταξης έκανε καλή εμφάνιση απέναντι στην Τατιάνα Μαρία (Νο43) και επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-2) στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση.

Πλέον, η Μαρία Σάκκαρη περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον δεύτερο γύρο του US Open, η οποία θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελίνα Σβιτολίνα με την Άννα Μποντάρ.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη για την Ελληνίδα απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, σε πέντε παιχνίδια που έχουν τεθεί αντιμέτωπες.

Με νέο λουκ ο Αλκαράθ, επέστρεψε η Βίνους

Ο Κάρλος Αλκαράθ (Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη) άρχισε με θετικό πρόσημο την προσπάθεια του για την κατάκτηση του US Open, καθώς επικράτησε του Αμερικανού, Ράιλι Οπελκα με 6-4, 7-5, 6-4 και πλέον διεκδικεί την κορυφή του κόσμου, όπου βρίσκεται ο Γιανίκ Σίνερ και θα την κατακτήσει εφ΄όσον στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, βρεθεί έναν γύρο πιό... μακριά από τον νεαρό Ιταλό.

Στον επόμενο γύρο, ο Ισπανός τενίστας, ο οποίος παρουσιάστηκε με διαφορετικό λουκ, έχοντας ξυρίσει το κεφάλι του, θα αντιμετωπίσει έναν άλλο Ιταλό, τον Ματία Μπελούτσι (Νο 65), ενώ αναφερόμενος στον αγώνα του, δήλωσε: «Νομίζω ότι έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση. Η επιστροφή είναι ένα από τα πράγματα που έκανα καλύτερα. Αντιμέτωπος με έναν εξαιρετικό παίκτη στο σερβίς, όπως ο Οπέλκα, νιώθεις ότι τίποτε δεν εξαρτάται από εσένα και όλα εξαρτώνται από το πώς σερβίρει και πώς παίζει από την βασική του γραμμή. Πρέπει να προσπαθήσεις να κερδίσεις τους πόντους που σου δίνει».

Στον πρώτο επίσημο αγώνα του μετά από την ήττα στον δεύτερο γύρο στο Γουίμπλεντον στις αρχές Ιουλίου, ο Τζακ Ντρέιπερ (Νο 5), έχασε ένα σετ από τον Αργεντινό, Φεντερίκο Αγκουστίν Γκόμεζ (Νο 203), αλλά τελικά νίκησε με 6-4, 7-5, 6-7 (7), 6-2. «Δεν ήταν η καλύτερη εμφάνισή μου», παραδέχτηκε ο 23χρονος Βρετανός αριστερόχειρας, ο οποίος θα παίξει με τον Βέλγο, Ζιζού Μπεργκς (Νο 48) στον δεύτερο γύρο.

Παράλληλα, επιστρέφοντας στο WTA Tour στα 45 χρόνια της, η επτάκις κάτοχος Grand Slam, Βίνους Ουίλιαμς, έδωσε μια δυνατή μάχη εναντίον της Τσέχας, Καρολίνα Μούτσοβα (Νο 13), η οποία τελικά νίκησε με 6-3, 2-6, 6-1. «Δεν νίκησα, αλλά είμαι πολύ υπερήφανη για τον τρόπο που έπαιξα», είπε η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια, προσθέτοντας ότι δύσκολα θα παίξει μέσα στο 2025.

Ο πρώτος αγώνας της ημέρας στο «Centre Court» τελείωσε με μία μεγάλη έκπληξη, καθώς η φιναλίστ του US Open του 2017 και νικήτρια του τελευταίου Australian Open, η Αμερικανίδα Μάντισον Κις, έγινε η πρώτη γυναίκα του top-10 που αποκλείσθηκε.

«Τα νεύρα μου με κυρίευσαν», σχολίασε η 30χρονη τενίστρια μετά την ήττα της με 6-7 (10), 7-6 (3), 7-5 από τη Μεξικανή, Ρενάτα Ζαράζουα (Νο 82).

Επίσης, η Μίρα Αντρέεβα (Νο 5) δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Αλίσια Παρκς (Νο 56), νικώντας την Αμερικανίδα με 6-0, 6-1 σε 55 λεπτά και θα παίξει με την συμπατριώτισσά της, Αναστασία Ποτάποβα (Νο 53) στον δεύτερο γύρο, ενώ η Ζαράζουα θα αντιμετωπίσει την Γαλλίδα Νταϊάν Πάρι (Νο 107).

