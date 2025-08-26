Πάλεψε η Εθνική βόλεϊ γυναικών, αλλά λύγισε στις λεπτομέρειες από τη Γαλλία

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών ολοκλήρωσε με ψηλά το κεφάλι τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε με 3-1 σετ από τη Γαλλία.

Πάλεψε η Εθνική βόλεϊ γυναικών, αλλά λύγισε στις λεπτομέρειες από τη Γαλλία
Η ιστορική νίκη επί του Πουέρτο Ρίκο (πρώτη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 23 χρόνια) δεν συνδυάστηκε και με μια ιστορική πρόκριση στη φάση των «16» για την Ελλάδα.

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών έκανε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Γαλλία, προηγήθηκε με 1-0 και είχε την ευκαιρία να κάνει το 2-1, όταν προηγήθηκε 21-15, αλλά σε εκείνο το σημείο χάθηκε η συγκέντρωση και μαζί το σετ με 26-28.

Με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα-αποκλεισμός από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Τα σετ: 25-17, 21-25, 26-28, 17-25

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Λαμπρούση, Τοντάι 10 (7/15 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στράντζαλη 15 (15/30 επ., 42% υπ. - 34% άριστες), Μπακοδήμου 16 (13/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 31% άριστες), Ανθούλη 21 (19/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 70% υπ. - 40% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Τικμανίδου, Τσιόγκα 3 (0/6 επ., 3 μπλοκ), Μπάκα, Καρακάση, Τσιτσιγιάννη.

ΓΑΛΛΙΑ (Γκονζάλες Ερνάντες): Καζότ 25 (19/37 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 60% υπ. - 37% άριστες), Ν'ντιαγέ 18 (15/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σιλβί 7 (7/9 επ.), Ελουγκά 5 (5/9 επ.), Ντανάρ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ροτάρ 13 (13/28 επ., 50% υπ. - 33% άριστες) / Ζελίν (λ, 68% υπ. - 50% άριστες), Τζιαρντίνο, Στογιλίκοβιτς 1 (1 μπλοκ), Φανγκουεντού 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ζικέλ, Χαεβεγκενέ.

Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23) 14-25)

Βραζιλία – Γαλλία: 3-2 (21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-12)

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12:00: Γαλλία – Ελλάδα 3-1 (25-17, 21-25, 26-28, 17-25)

15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - C ΟΜΙΛΟΣ

1. Γαλλία 7β. (2 νίκη, 1 ήττα,, 1.600, 1.043, 7-5 σετ)

2. Βραζιλία 5β. (2 νίκες, 0 ήττες, 3.000, 1.248, 6-2 σετ)

3. Ελλάδα 3β. (1 νίκες, 2 ήττες, 0.571, 0,983, 4-7 σετ)

4. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 0.333, 0,773, 2-6 σετ)

*Προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Στην ισοβαθμία μετρούν πρώτα οι νίκες, μετά οι βαθμοί μετά ο συντελεστής των σετ, μετά ο συντελεστής των πόντων και μετά ο μεταξύ τους αγώνας.

