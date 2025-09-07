Έφτασε στο Arthur Ashe Stadium για τον τελικό του US Open ο Ντόναλντ Τραμπ

Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Grand Slam στη Νέα Υόρκη. Ο τελικός των ανδρών στο US Open, άρχισε με καθυστέρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ όπως είχε γνωστοποιηθεί από την περασμένη Παρασκευή, έκανε την εμφάνισή του στο court.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε στο Arthur Ashe Stadium. Πήρε τη θέση του και όπως ήταν λογικό έγινε αντιληπτός από τους φίλους του τένις που ήδη είχαν γεμίσει τις εξέδρες.

Κούνησε το χέρι του, ενώ ύψωσε τη γροθιά του χαμογελώντας, χαιρετώντας τον κόσμο λίγο πριν το πρώτο σερβις στον μεγάλο τελικό. Ο κόσμος τον χειροκρότησε θερμά.