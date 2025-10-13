Στέφανος Τσιτσιπάς: Θα αγωνιστεί στο πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο! – Τα «τρελά» λεφτά που θα δοθούν

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο24 της παγκόσμιας κατάταξης, αντικαθιστά τον Βρετανό, Τζακ Ντρέιπερ.

Ο Τσιτσιπάς, λοιπόν, θα δώσει το «παρών» στο χρυσοφόρο τουρνουά, το οποίο θα γίνει το διάστημα 15-18 Οκτωβρίου και θα συμμετάσχουν επίσης οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Χόλγκερ Ρούνε.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (15/10) τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος είναι ο κάτοχος του τίτλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, για μια θέση στον τελικό.

Στην άλλη πλευρά του bracket, o Χόλγκερ Ρούνε θα «μονομαχήσει» με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ κι ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν live από το Netflix.

Πρόγραμμα 1ης ημέρας – Τετάρτη 15 Οκτωβρίου