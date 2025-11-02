Hellenic Championship ATP 250: Πρεμιέρα για Σακελλαρίδη - Το πρόγραμμα της ημέρας

Το απόγευμα της Κυριακής (2/11) κάνει πρεμιέρα ο Στέφανος Σακελλαρίδης για τον 1ο γύρο του κυρίως ταμπλό στο Hellenic Championship ATP 250.

Newsbomb

Hellenic Championship ATP 250: Πρεμιέρα για Σακελλαρίδη - Το πρόγραμμα της ημέρας
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή (2/11) το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 στο Telekom Center Athens.

Ξεχωρίζει η προσπάθεια του Στέφανου Σακελλαρίδη για τον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό.

O 21χρονος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρζες, Νο46 στην παγκόσμια κατάταξη, σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 18:00.

Ο νικητής από την αναμέτρηση θα αγωνιστεί απέναντι σε έναν εκ των Λάσλο Τζέρε κι ενός παίκτη από τα προκριματικά.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον 2ο προκριματικό γύρο, αλλά και 3 ματς από το κυρίως ταμπλό, ενώ θα γίνει πρεμιέρα και στο διπλό με ένα παιχνίδι.

Η αυλαία θα ανοίξει στις 10:30 με το παιχνίδι του Άλεξ Μόλτσαν κόντρα στον Γιάνικ Χάνφμαν, ενώ θα αγωνιστεί και ο εξαιρετικός στη πρεμιέρα Χένρι Μπερνέτ, με στόχο την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό, ενώ πρεμιέρα θα κάνει και ο Αλεξέι Πόπιριν κόντρα στον Σεμπάστιαν Κόρντα.

Στο 3ο παιχνίδι της ημέρας για τον 1ο γύρο του κυρίως ταμπλό ο Αλεχάνδρο Ταβίλο κοντράρεται με τον Άνταμ Γουόλτον.

https://www.instagram.com/p/DQiBFmJjb-K/

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η δυσκολότερη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ»

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπερήρωας Γιάννης Αντετοκούνμπο! Πλακώθηκε με ληστή για να σώσει τη τσάντα μιας κυρίας - Βίντεο

10:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεξ: Πήρε «φωτιά» το Καυτανζόγλειο - Πάνω από 45.000 θεατές στη συναυλία

09:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Έρχεται ψυχρή «εισβολή» τη νέα εβδομάδα - Τι αλλάζει από τις 11 Νοεμβρίου

09:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη – Δημογλίδου για Βορίζια: «Νοσηλεύονται φρουρούμενοι δύο άνδρες, δεν έχουν βρεθεί ακόμη όπλα»

09:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Πρεμιέρα για Σακελλαρίδη - Το πρόγραμμα της ημέρας

09:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρούριο τα Βορίζια μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Νεκροί δύο νεαροί σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε δέντρο

09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Κυρίαρχος, αλλά και μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς από τους Κινγκς

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο πραγματικός λόγος πίσω από τη ρήξη στη σχέση του με τον θείου του, Άντριου

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο: Πότε πιστώνονται τα χρήματα στους δικαιούχους

09:17ΚΟΣΜΟΣ

«Μία μοναδική στιγμή στην ιστορία» – Τα λαμπερά εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (βίντεο)

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Η ιστορία της ύδρευσης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και η λειψυδρία

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας: Έρχονται αυξήσεις στους μισθούς και αναδρομικά έως 3 μήνες

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τέλος το πορτοφόλι, από τον Δεκέμβριο αλλάζουν όλα σε ταξί και πρατήρια καυσίμων

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες που είναι λιγότερο «συνδεδεμένες με τη φύση» - Στην χαμηλότερη θέση παγκοσμίως η Ισπανία

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιάννης Λάλας: O «Body builder» της Greek Mafia που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

09:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Έρχεται ψυχρή «εισβολή» τη νέα εβδομάδα - Τι αλλάζει από τις 11 Νοεμβρίου

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τι ξαναφούντωσε το μίσος και η προσπάθεια συμβιβασμού πριν το αιματοκύλισμα - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας: Έρχονται αυξήσεις στους μισθούς και αναδρομικά έως 3 μήνες

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρούριο τα Βορίζια μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπερήρωας Γιάννης Αντετοκούνμπο! Πλακώθηκε με ληστή για να σώσει τη τσάντα μιας κυρίας - Βίντεο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

«Μία μοναδική στιγμή στην ιστορία» – Τα λαμπερά εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (βίντεο)

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Νεκροί δύο νεαροί σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε δέντρο

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο πραγματικός λόγος πίσω από τη ρήξη στη σχέση του με τον θείου του, Άντριου

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα χρόνια δουλεύει χωρίς μισθό: Η ιστορία του 27χρονου με αυτισμό που ζητά μόνο δικαιοσύνη

07:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πρώτη συνάντηση Δένδια και Κικίλια με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ