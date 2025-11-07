Hellenic Championship ATP 250: Λάμψη Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens - Το σημερινό πρόγραμμα
Η ημιτελική φάση του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship διεξάγεται την Παρασκευή στο Telekom Center Athens, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να ανοίγει το πρόγραμμα.
Η προημιτελική φάση του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ολοκληρώθηκε.
Η τετράδα του σπουδαίου αθηναϊκού τουρνουά έχει συμπληρωθεί και πλέον τα βλέμματα στρέφονται στους μεγάλους αγώνες της Παρασκευής (7/11).
Με έπαθλο μια θέση στον μεγάλο τελικό!
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που αποτελεί πόλο έλξης στο Telekom Center Athens, θα αγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό.
Αντίπαλός του θα είναι ο Γιάνικ Χάνφμαν No117 στην κατάταξη (ο Γερμανός νίκησε 2-0 τον Γκιρόν) και το πρώτο σερβίς θα γίνει στις 17:00.
Ο δεύτερος ημιτελικός έχει κι αυτός τεράστιος ενδιαφέρον. Μετά το τέλος του αγώνα του Σέρβου σούπερ σταρ, ο Λορέντζο Μουζέτι θα αντιμετωπίσει τον Σεμπ Κόρντα.
Οι νικητές των ημιτελικών θα προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου (8/11).
Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το Novasports 6, ενώ εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.