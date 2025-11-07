Hellenic Championship ATP250: Τελικός-όνειρο στην Αθήνα, Τζόκοβιτς εναντίον Μουζέτι

Το Νο.1 του ταμπλό, αντιμετωπίζει το Νο.2. Το καλύτερο δυνατό «κλείσιμο» για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship. Ο σπουδαίος Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει στον τελικό του τουρνουά ΑΤP250 τον Λορέντζο Μουζέτι. Με την αναμέτρηση να αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον απ’ τους φίλους του τένις.

Ο «βασιλιάς» θέλει να κατακτήσει το αθηναϊκό τουρνουά, καθώς εδώ είναι το νέο του σπίτι άλλωστε. Όσο για τον Ιταλό, έχει τεράστιο κίνητρο καθώς με νίκη επί του Σέρβου, εξασφαλίζει τη συμμετοχή στα ATP finals που είναι και ο μεγάλος του στόχος.

Το Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης κόντρα στο Νο.9. Όλα αυτά στο Telekom Center Athens στον τεράστιο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 8/11 στις 17:00.

Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί ήδη 9 φορές στην καριέρα τους, με τον «Νόλε» να έχει πάρει 8 νίκες έναντι 1 του Μουζέτι.