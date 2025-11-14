Καραλής: «Είχα σοβαρό τραυματισμό, είπαν στη μητέρα μου πως δεν θα συνεχίσω

Για τις μεγάλες δυσκολίες και τις προκλήσεις που πέρασε στην αρχή της καριέρας του μίλησε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος αναφέρθηκε και στη σύντροφό του αλλά και τις σκέψεις του για οικογένεια.

Εμμανουήλ Καραλής
Αποκαλυπτικός ο Έλληνας Ολυμπιονίκης για τις δυσκολίες που πέρασε
Ο Έλληνας πρωταθλητής σε τηλεοπτική του συνέντευξη αναφέρθηκε στο μεγάλο τραυματισμό που είχε σε ηλικία 18 ετών, με τους γιατρούς να ενημερώνουν τη μητέρα του πως δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σύντροφό του, η οποία «κρατά το καράβι της σχέσης», ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο να κάνει δική του οικογένεια, αλλά και το πόσα παιδιά θέλει.

«Όταν ήμουν δεκαοχτώ χρονών είχα έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό, είχα ένα οστικό οίδημα στην ηβική σύμφυση, είναι στα πόδια τέλος πάντων και ήτανε τόσο δυνατός ο τραυματισμός που εγώ δεν ήμουν στο ιατρείο όταν ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δεν θα καταφέρει να επανέλθει στο επίπεδο που είναι, τότε. Είχα κάνει τότε παγκόσμιο ρεκόρ Παίδων και Εφήβων 18 χρονών. Οπότε είχα μία καριέρα να διανύσω», ανέφερε στην εκπομπή «Ενώπιος ενωπίω»

Και συνέχισε: «Και έρχεται αυτός ο μεγάλος τραυματισμός και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δε θα συνεχίσει την καριέρα που έχει, γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά με την πίστη, με την αγάπη που έχω στην οικογένειά μου, ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά, να παλέψω και να καταφέρω να πιστέψω.

Γιατί εγώ δεν πίστευα ότι θα καταφέρω να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά όταν πιστεύουνε πάρα πολύ οι γονείς σου, η οικογένειά σου είναι το φως. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω μια τέτοια οικογένεια, που με βοήθησαν να δω αυτό το φως στο τούνελ, κατάφεραν να με βγάλουν έξω και από τραυματισμούς και από ρατσισμό και από κατάθλιψη, από όλα.

Γιατί έχω περάσει όπως όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αθλητές, γενικότερα, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο κάθε άνθρωπος περνάει τη δικιά του Οδύσσεια. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων που έχω αυτή την οικογένεια και με έχει αναθρέψει έτσι ώστε να βλέπω όλα τα θετικά».

Στην συνέχεια, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε και στην σύντροφό του, η οποία «είναι κολλητή μου, κρατά το καράβι της σχέσης μας», αλλά κα το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας:

«Είμαι πολύ νέος για μπαμπάς, αλλά άμα γίνω, χαζομπαμπάς, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω, είναι στα πλάνα μου να κάνω μια οικογένεια. Μου αρέσουν τα παιδιά. Θέλω πολλά παιδιά. Άμα κάνω παιδιά, θέλω να κάνω πολλά παιδιά. Μακάρι να είμαι καλά, να είμαι υγιής, να είμαστε υγιείς εγώ και η σύντροφός μου. Και όταν έρθει η ώρα να…».

Ερωτηθείς για τα πόσα παιδιά θέλει, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ε, καμιά τεσσαριά να μην κάνουμε;».

«Είμαι εξίσου τυχερός και σε αυτό να έχω μια σύντροφο που καταλαβαίνει ακριβώς πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Προσπαθεί και αυτή να με ακολουθεί. Είναι η κολλητή μου. Είναι ο άνθρωπος που, μαζί με τους γονείς μου, θα αφεθώ. Και θα είμαι ευάλωτος μαζί της. Και θα μπορώ να είμαι ο πραγματικός μου εαυτός σε αυτήν. Οπότε έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτή την ισορροπία. Βασικά στην Αναστασία. Γιατί η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι. Είμαι εξίσου τυχερός που έχω την Αναστασία στο πλευρό μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος που και στα δύσκολα ήταν εκεί για μένα. Είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια. Οπότε είμαι πολύ τυχερός που είναι η Αναστασία. Είμαστε από έφηβοι μαζί».

