ATP Finals: Τραγωδία στο Τορίνο - Νεκροί δύο θεατές τη δεύτερη μέρα

Ένας θεατής έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του αγώνα του Λορένζο Μουζέτι με τον Τέιλορ Φριτζ

Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, που έσπευσαν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθούν στη ζωή οι δύο άνδρες, ηλικίας 70 και 78 ετών. Και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Molinette», ωστόσο υπέκυψαν λίγο μετά την εισαγωγή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο περιστατικά συνέβησαν σε μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να σχετίζονται. Ο πρώτος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία το πρωί της Δευτέρας (10/11), στο Fan Village στην Piazza d’Armi, κοντά στην Inalpi Arena. Ο δεύτερος κατέρρευσε στις εξέδρες την ώρα του αγώνα ανάμεσα στον Λορέντσο Μουζέτι και τον Τέιλορ Φριτζ, προκαλώντας αναστάτωση στο κοινό και προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης.

Οι διασώστες επιχείρησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και στα δύο περιστατικά, όμως παρά τις προσπάθειές τους, οι δύο θεατές δεν κατάφεραν να ανακτήσουν τις αισθήσεις τους.

Η διοργάνωση των ATP Finals συνεχίζεται κανονικά, ωστόσο τα γεγονότα έχουν σκιάσει την ατμόσφαιρα στο Τορίνο, με τους διοργανωτές να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των δύο εκλιπόντων.

