Χαράλαμπος Ταϊγανίδης: Ο Παραολυμπιονίκης που κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης

Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης ολοκλήρωσε μια ιστορική προσπάθεια, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα.

Κολυμπώντας χωρίς διακοπή επί 60 ώρες, μέσα σε κύματα και ανέμους έως 5 μποφόρ, και χωρίς στολή προστασίας, ο δέκα φορές Παραολυμπιονίκης κατάφερε να διανύσει 149 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από το λιμανάκι της Πάφου και τερματίζοντας στη Λάρνακα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 142,3 χιλιόμετρα.

«Καταφέραμε αυτό που φαινομενικά είναι αδύνατο να το κάνουμε δυνατό. Ξεκίνησα την Παρασκευή και κολυμπούσα για τρεις μέρες, σχεδόν 60 ώρες ασταμάτητα», δήλωσε ο Ταϊγανίδης στην κάμερα του Alpha. Όπως εξήγησε, ο αρχικός στόχος ήταν να φτάσει στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, καλύπτωντας μια απόσταση 165 χιλιομέτρων, όμως οι καιρικές συνθήκες τον ανάγκασαν να αλλάξει πορεία.

Η προσπάθειά του πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου. «Η τροφοδοσία γινόταν με κοντάρι. Μου πετούσαν μπουκάλια με νερό, υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες. Το σώμα μου είναι μια χαρά, μόνο ο λαιμός έχει πρηστεί από το αλάτι. Όλα είναι θέμα μυαλού – να το πιστέψεις και να προχωρήσεις», ανέφερε ο αθλητής.

Το μήνυμα που στέλνει

Στόχος του διακεκριμένου αθλητή ήταν να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει ψυχικά τα παιδιά που μάχονται το καρκίνο, αποδεικνύοντάς τους πως τα όνειρα δεν έχουν όρια. «Οι σκέψεις ήταν αυτές, δηλαδή να μην αποτύχουμε, να μην απογοητεύσουμε τα παιδιά και να τους δείχνουμε το παράδειγμα ότι μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις, μέσα από προσπάθεια και πίστη μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Μέσα από τις δυσκολίες μαθαίνουμε τις δυνατότητές μας, μαθαίνουμε τον εαυτό μας και μαθαίνουμε να μην τα παρατάμε».