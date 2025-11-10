ATP Finals: Ο Φριτς μπήκε με το... δεξί κόντρα στον Μουζέτι στο Τορίνο

Ο περσινός φιναλίστ έδειξε αποφασισμένος να επιστρέψει δυναμικά, πραγματοποιώντας μια πειστική εμφάνιση απέναντι στον Ιταλό που αντικατέστησε τον επτά φορές πρωταθλητή Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Μουζέτι ξεκίνησε εντυπωσιακά, με την υποστήριξη του κοινού στην Inalpi Arena, όμως σταδιακά άρχισε να δείχνει σημάδια κόπωσης, ειδικά απέναντι στο ασταμάτητο σερβίς του Φριτς. Το καθοριστικό σημείο του πρώτου σετ ήρθε στο τρίτο game, όταν ο Αμερικανός έσωσε τέσσερα break points με δύο άσους και στη συνέχεια «έσπασε» το σερβίς του Μουζέτι για να προηγηθεί με 3-1. Από εκεί και πέρα, ο Φριτς διατήρησε τον έλεγχο και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, ο Ιταλός προσπάθησε να αντιδράσει, σώζοντας τέσσερα break points στο εναρκτήριο game. Ωστόσο, δύο διπλά λάθη στο επόμενο service game του αποδείχθηκαν καθοριστικά, καθώς ο Φριτς πέτυχε το αποφασιστικό break που του άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη. Ο Αμερικανός σέρβιρε εννέα άσους στο δεύτερο σετ, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο συγκεκριμένο στοιχείο του παιχνιδιού.

Παρότι το κοινό προσπάθησε να δώσει ώθηση στον Μουζέτι, ο Φριτς παρέμεινε ψύχραιμος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δύο ακόμη άσους, φτάνοντας σε μια εντυπωσιακή νίκη σε μόλις δύο σετ.

Στον ίδιο όμιλο, ο Κάρλος Αλκαράθ είχε νικήσει την Κυριακή (09/11) τον Άλεξ ντε Μινάουρ με 7-6(5), 6-2, ενώ οι τέσσερις παίκτες του γκρουπ θα αναμετρηθούν όλοι μεταξύ τους, με τους δύο πρώτους να προκρίνονται στα ημιτελικά.

