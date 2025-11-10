ATP Finals: Ο Φριτς μπήκε με το... δεξί κόντρα στον Μουζέτι στο Τορίνο

Ο Αμερικανός Τέιλορ Φριτς έκανε ιδανικό ξεκίνημα στους τελικούς του ATP στο Τορίνο, επικρατώντας του Ιταλού Λορέντζο Μουζέτι με 6-3, 6-4 στον εναρκτήριο αγώνα του ομίλου «Τζίμι Κόνορς».

Newsbomb

Τέιλορ Φριτς
Δυναμική εκκίνηση για τον Αμερικάνο τενίστα
EPA/Alessandro Di Marco, ΑΜΠΕ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο περσινός φιναλίστ έδειξε αποφασισμένος να επιστρέψει δυναμικά, πραγματοποιώντας μια πειστική εμφάνιση απέναντι στον Ιταλό που αντικατέστησε τον επτά φορές πρωταθλητή Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Μουζέτι ξεκίνησε εντυπωσιακά, με την υποστήριξη του κοινού στην Inalpi Arena, όμως σταδιακά άρχισε να δείχνει σημάδια κόπωσης, ειδικά απέναντι στο ασταμάτητο σερβίς του Φριτς. Το καθοριστικό σημείο του πρώτου σετ ήρθε στο τρίτο game, όταν ο Αμερικανός έσωσε τέσσερα break points με δύο άσους και στη συνέχεια «έσπασε» το σερβίς του Μουζέτι για να προηγηθεί με 3-1. Από εκεί και πέρα, ο Φριτς διατήρησε τον έλεγχο και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, ο Ιταλός προσπάθησε να αντιδράσει, σώζοντας τέσσερα break points στο εναρκτήριο game. Ωστόσο, δύο διπλά λάθη στο επόμενο service game του αποδείχθηκαν καθοριστικά, καθώς ο Φριτς πέτυχε το αποφασιστικό break που του άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη. Ο Αμερικανός σέρβιρε εννέα άσους στο δεύτερο σετ, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο συγκεκριμένο στοιχείο του παιχνιδιού.

Παρότι το κοινό προσπάθησε να δώσει ώθηση στον Μουζέτι, ο Φριτς παρέμεινε ψύχραιμος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δύο ακόμη άσους, φτάνοντας σε μια εντυπωσιακή νίκη σε μόλις δύο σετ.

Στον ίδιο όμιλο, ο Κάρλος Αλκαράθ είχε νικήσει την Κυριακή (09/11) τον Άλεξ ντε Μινάουρ με 7-6(5), 6-2, ενώ οι τέσσερις παίκτες του γκρουπ θα αναμετρηθούν όλοι μεταξύ τους, με τους δύο πρώτους να προκρίνονται στα ημιτελικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρτιζάν: Έκρηξη για διαιτησία με Ολυμπιακό! «Ακραία διαφορά βολών 31-5 στο ΣΕΦ»

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

22:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο, που μετέφερε βοήθεια για τον τυφώνα στη Τζαμάκια, συνετρίβη σε λίμνη στη Φλόριντα - Δεν έχουν εντοπιστεί θύματα - Δείτε βίντεο

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ένας 18χρονος στο νοσοκομείο

22:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ATP Finals: Ο Φριτς μπήκε με το... δεξί κόντρα στον Μουζέτι στο Τορίνο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με δίκυκλο που πέρασε παράνομα τη διάβαση της Λένορμαν

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Ταϊλάνδη αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη - Την είχε συνυπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε η προετοιμασία σε δύο γκρουπ - Πρώτη για Τεττέη και Κωστούλα

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ανήλικος για την μεταφορά μεταναστών στα νότια του Ηρακλείου

21:31LIFESTYLE

Ο Γιώργος Νταλάρας πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

21:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα στρατηγική των ΗΠΑ στη Συρία: Από την απομόνωση στην ανασυγκρότηση

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για Ιταλούς που φέρεται να πλήρωναν για να σκοτώνουν «για πλάκα» Βόσνιους αμάχους στην πολιορκία του Σαράγεβο

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Dark showering: Το νέο trend για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στην Τουρκία: Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για εμπλοκή σε στοιχηματικό σκάνδαλο

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρόφιμα για αστροναύτες με βάση τα ούρα θα δοκιμαστούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: «Μια βασική ικανότητα για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή που η πεζή ελέγχει τον δρόμο λίγο πριν παρασυρθεί από το αυτοκίνητο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Η μητέρα του Καργάκη με έβρισε, μας χώρισε η αστυνομία», είπε η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

17:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αναμένεται να γεννήσει η παρουσιάστρια

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

21:31LIFESTYLE

Ο Γιώργος Νταλάρας πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ