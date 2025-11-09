Συγκινητικές στιγμές στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Οι φίλοι της «Ένωσης» τίμησαν την Πέννυ Ρόγκα
Οι φίλοι της «Ένωσης» τίμησαν τη σπουδαία Πέννυ Ρόγκα, πριν από την έναρξη του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, για τη Volley League Γυναικών – Οι «κιτρινόμαυρες» παρέδωσαν ανθοδέσμη με 21 κίτρινα τριαντάφυλλά για τον αδικοχαμένο Μάριο.
Οι «κιτρινόμαυροι» φίλαθλοι παρέδωσαν μια ανθοδέσμη ως ένδειξη τιμής και σεβασμού στην αθλήτρια του «τριφυλλιού».
Η Πέννυ Ρόγκα βγήκε νικήτρια στη μάχη με τον καρκίνο, παραδίδοντας μαθήματα ζωής με τον σπουδαίο αγώνα της, έχοντας επιστρέψει πλέον στην αγωνιστική δράση.
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών της ΑΕΚ τίμησε και τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Χαλκίδα. Οι «κιτρινόμαυρες» παρέδωσαν ανθοδέσμη με 21 κίτρινα λουλούδια, ενώ πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε κι ενός λεπτού σιγή.
