Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη στην Αυστραλία: Η Ελλάδα έμαθε αντιπάλους στο United Cup

Η ελληνική ομάδα κληρώθηκε στον 5ο όμιλο (Περθ), όπου θα έχει απαιτητικά παιχνίδια, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιαπωνία.

Οι Βρετανοί θα έχουν επικεφαλής τους Τζακ Ντρέιπερ κι Έμμα Ραντουκάνου, ενώ οι Ιάπωνες θα έχουν διαθέσιμη την άλλοτε Νο1 στον κόσμο, Ναόμι Οσάκα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κι η Μαρία Σάκκαρη πρωτοστατούν στην ελληνική αποστολή, όπου βρίσκονται επίσης οι Πέτρος Τσιτσιπάς, Στέφανος Σακελλαρίδης, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Την ερχόμενη Τρίτη (18/11) θα γίνει γνωστό και το πρόγραμμα των αγώνων.

Διαβάστε επίσης