Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη στην Αυστραλία: Η Ελλάδα έμαθε αντιπάλους στο United Cup

Η Ελλάδα έμαθε τους αντιπάλους της στο United Cup, το οποίο θα διεξαχθεί σε Σίδνεϊ και Περθ το διάστημα 2-11 Ιανουαρίου 2026 – Με Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη η «γαλανόλευκη» αποστολή για την Αυστραλία.

Στέφανος Τσιτσιπάς - Μαρία Σάκκαρη
INTIME SPORTS
Η ελληνική ομάδα κληρώθηκε στον 5ο όμιλο (Περθ), όπου θα έχει απαιτητικά παιχνίδια, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιαπωνία.

Οι Βρετανοί θα έχουν επικεφαλής τους Τζακ Ντρέιπερ κι Έμμα Ραντουκάνου, ενώ οι Ιάπωνες θα έχουν διαθέσιμη την άλλοτε Νο1 στον κόσμο, Ναόμι Οσάκα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κι η Μαρία Σάκκαρη πρωτοστατούν στην ελληνική αποστολή, όπου βρίσκονται επίσης οι Πέτρος Τσιτσιπάς, Στέφανος Σακελλαρίδης, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Την ερχόμενη Τρίτη (18/11) θα γίνει γνωστό και το πρόγραμμα των αγώνων.

UNITED CUP DRAW

