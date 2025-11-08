Hellenic Championship ATP250: Συγκλονιστικός Τζόκοβιτς – «Σε αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ»!

Τα λόγια του Νόβακ Τζόκοβιτς μετά το θρίαμβό του στο Telekom Center Athens και η ευχή του να συνεχίσει η Αθήνα να διοργανώνει τέτοιου επιπέδου τουρνουά.

Στα ελληνικά ευχαρίστησε το κοινό και την Ελλάδα ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Λέγοντας «σ’ αγαπώ πολύ Ελλάδα», ο Σέρβος έκλεισε τις δηλώσεις του μετά το τέλος του εκπληκτικού Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship που κατέκτησε πανηγυρικά.

Ο «Νόλε» πρώτα απ’ όλα απευθύνθηκε στον Λορέντζο Μουζέτι, τον οποίο νίκησε μετά από συγκλονιστικό τελικό στο Telekom Center Athens: «Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πρώτα απ’ όλα, να εκφράσω τον σεβασμό μου στον Lorenzo. Σ’ αυτό το επίπεδο, όλοι μας λίγο-πολύ έχουμε γνωρίσει ήττες σε τέτοια ματς, οπότε ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αν υπάρχει κάτι θετικό, είναι το επίπεδό σου σήμερα και όλη την εβδομάδα. Ελπίζω αν μην σε πειράξει που θα το πω αυτό, αλλά παίζεις πιθανότατα το καλύτερό σου τένις στο χώμα, όμως η βελτίωσή σου στα hardcourt είναι τρομερή, συνέχισε έτσι!»

Ακολούθως απευθύνθηκε στο ελληνικό κοινό: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Ελλάδας και της Αθήνας, που ήρθε και στήριξε το τουρνουά, στήριξε το τένις, στήριξε τον αθλητισμό. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει ένα τέτοιου επιπέδου τουρνουά για παραπάνω από 30 χρόνια και ειλικρινά, η συνολική εμπειρία μου από αυτή την εβδομάδα ήταν σαν να μην σταμάτησε ποτέ να έχει τουρνουά! Σαν να διοργάνωνε τουρνουά κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια. Ήσασταν φανταστικοί και σας ευχαριστώ πολύ».

Εν συνεχεία μίλησε για τους δικούς του ανθρώπους: «Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την οικογένειά μου και την ομάδα μου. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εβδομάδα για μένα, γιατί όλοι οι κοντινοί μου άνθρωποι, οικογένεια και φίλοι, ήταν εδώ στο στάδιο. Ο γιος μου είναι εκεί, τα αδέρφια μου. Το έχω πει, αλλά θα το ξαναπώ: το να παίζω εδώ ήταν σαν να παίζω στο σπίτι μου και εσείς με κάνατε να νιώσω έτσι, σας ευχαριστώ πολύ».

Δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τη σπουδαία διοργάνωση: «Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στη διοργάνωση, που σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές κατάφερε να κάνει αυτό το τουρνουά σε 3-4 μήνες. Ήταν πολύ λίγος ο καιρός, πολύς κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να διοργανώσεις ένα τουρνουά τέτοιου επιπέδου. Είχε ένα τέλειο φινάλε και εσείς (το κοινό) δείξατε πως έχετε πάθος για το τένις. Πραγματικά ελπίζω πως η Αθήνα θα αποκτήσει παράδοση και θα διοργανώσει πολλά διεθνή τουρνουά».

Κλείνοντας, είπε στα ελληνικά: «Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ!»

