Τένις: Πρεμιέρα κόντρα σε Ιαπωνία η Ελλάδα στο United Cup 2026

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 2 Ιανουαρίου, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 11:00 ώρα Ελλάδας. Το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων για την Ελλάδα θα διεξαχθεί στις 5 Ιανουαρίου, επίσης στις 11:00 το πρωί, απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία.

Το Περθ φιλοξενεί συνολικά τρία γκρουπ, καθώς πέρα από τον ελληνικό όμιλο, εκεί θα διεξαχθούν και οι αναμετρήσεις των ΗΠΑ-Ισπανίας-Αργεντινής και Ιταλίας-Γαλλίας-Ελβετίας. Στα προημιτελικά προκρίνονται οι πρώτες ομάδες κάθε γκρουπ, καθώς και η καλύτερη δεύτερη.

Τα πιο... καυτά παιχνίδια των ομίλων

Από τα προημιτελικά και μετά, η δράση μεταφέρεται στο Σίδνεϊ, όπου θα γίνουν τα ημιτελικά στις 10 Ιανουαρίου και ο μεγάλος τελικός στις 11 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε tie αποτελείται από δύο αγώνες μονού και ένα μεικτό διπλό, στο οποίο το τρίτο σετ κρίνεται σε σούπερ τάι μπρέικ.

Το πρόγραμμα του United Cup X

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου, με την ελληνική ομάδα να στοχεύει σε μια δυνατή πορεία απέναντι σε κορυφαίες τενιστικές δυνάμεις.

