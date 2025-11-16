ATP Finals: «Τιτανομαχία» Αλκαράθ – Σίνερ για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς | Ώρα και κανάλι

Ήταν αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα συμβεί!

Οι δύο τενίστες που κυριαρχούν την τελευταία διετία θα αναμετρηθούν στο τουρνουά των κορυφαίων της χρονιάς.

Είναι η πρώτη φορά που οι δύο πρώτοι της ATP θα αναμετρηθούν στον τελικό των ATP Finals. Μάλιστα, αμφότεροι έφτασαν αήττητοι (ρεκόρ 4-0) μέχρι τον αγώνα που θα κρίνει τον κορυφαίο.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος έχει ήδη «κλειδώσει» το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, κυνηγάει τον ένατο τίτλο της χρονιάς. Ο Γιανίκ Σίνερ, από την πλευρά του, θέλει να γίνει μόλις ο δεύτερος τενίστας (σ.σ. πρώτος ο Τζόκοβιτς) που θα κατακτήσει το τρόπαιο αήττητος για δεύτερη σερί χρονιά. Αλκαράθ και Σίνερ κοντράρονται για 6η φορά μέσα στο 2025, με τον Ισπανό να προηγείται με 4-1. Συνολικά, το head-to-head είναι 10-5, υπέρ του Νο1 στον κόσμο.

Ο τελικός των ATP Finals, Αλκαράθ – Σίνερ, είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Κυριακής (16/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport6HD.

