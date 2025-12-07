Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League Γυναικών | Όλες οι μεταδόσεις (07/12)

Η ώρα για το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, στη Volley League Γυναικών έφτασε! – Δείτε όλες τις μεταδόσεις της ημέρας (07/12).

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Volley League Γυναικών
INTIME SPORTS
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Μετς.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες μεσοβδόμαδα για τα ευρωπαϊκά κύπελλα, με τις «ερυθρόλευκες» να παίρνουν τη πρώτη τους νίκη στους ομίλους του Champions League.

Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 19 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 18 και ο νικητής θα ανέβει στην κορυφή.

Το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (07/12)

12:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μερκεζεφέντι – Φενέρμπαχτσε

Turkish Basketball Super League 2025-26

13:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Basket League 2025-26

13:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Κρεμονέζε – Λέτσε

Serie A 2025-26

14:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Τενερίφη - Ρεάλ Μαδρίτης

ACB Liga Endesa 2025-26

14:00

Action 24

Πανιώνιος – Μαρκό

Greek Super League 2 2025-2026

14:00

ANT1

Formula 1 Show

Εκπομπή

14:30

Novasports 3HD

Χέρτα Βερολίνου – Μαγδεβούργο

Bundesliga 2 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Καρσίγιακα – Μπεσίκτας

Turkish Basketball Super League 2025-26

14:45

ANT1 / ΑΝΤ1+

Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Άμπου Ντάμπι

Αγώνας

15:00

Novasports Prime

Έλτσε – Τζιρόνα

La Liga EA Sports 2025/26

16:00

Novasports Premier League

Μπράιτον - Γουέστ Χαμ

Premier League 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κάλιαρι – Ρόμα

Serie A 2025-26

16:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

Basket League 2025-26

16:30

Novasports Start

Αμβούργο - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός

Stoiximan Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Σέλτικ – Χαρτς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Βαλένθια – Σεβίλλη

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

18:30

Novasports Premier League

Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας

Premier League 2025/26

18:30

Novasports 3HD

Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

19:00

COSMOTE SPORT 5 HD

ΑΠΟΕΛ - Άρης Λεμεσού

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Νιου Γιορκ Νικς - Ορλάντο Μάτζικ

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

19:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Αρμάνι Μιλάνο – Τρέντο

Lega Basket Serie A 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Λάτσιο – Μπολόνια

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Prime

ΠΑΟΚ – Άρης

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports Start

Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Καστεγιόν

Ποδόσφαιρο

19:30

Novasports 1HD

Εσπανιόλ - Ράγιο Βαγιεκάνο

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Α1 Γυναικών Volley League

20:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπασκόνια – Βαλένθια

ACB Liga Endesa 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Εστρέλα – Αρούκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Νάπολι – Γιουβέντους

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Τορόντο Ράπτορς - Μπόστον Σέλτικς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Τοντέλα – Πόρτο

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:10

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

00:00

Action 24

Μπόκα Τζούνιορς - Ρασίνγκ Κλουμπ

Liga Profesional Clausura

