Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League Γυναικών | Όλες οι μεταδόσεις (07/12)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Μετς.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες μεσοβδόμαδα για τα ευρωπαϊκά κύπελλα, με τις «ερυθρόλευκες» να παίρνουν τη πρώτη τους νίκη στους ομίλους του Champions League.

Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 19 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 18 και ο νικητής θα ανέβει στην κορυφή.

Το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (07/12)

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League 2025-26 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ Basket League 2025-26 13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Λέτσε Serie A 2025-26 14:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη - Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa 2025-26 14:00 Action 24 Πανιώνιος – Μαρκό Greek Super League 2 2025-2026 14:00 ANT1 Formula 1 Show Εκπομπή 14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Μαγδεβούργο Bundesliga 2 2025/26 14:30 COSMOTE SPORT 7 HD Καρσίγιακα – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League 2025-26 14:45 ANT1 / ΑΝΤ1+ Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Άμπου Ντάμπι Αγώνας 15:00 Novasports Prime Έλτσε – Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26 16:00 Novasports Premier League Μπράιτον - Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ρόμα Serie A 2025-26 16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος Basket League 2025-26 16:30 Novasports Start Αμβούργο - Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26 17:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός Stoiximan Super League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Χαρτς William Hill Scottish Premiership 2025-26 17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26 17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League 2025-26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26 18:30 Novasports Premier League Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26 18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26 19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ - Άρης Λεμεσού Cyprus League by Stoiximan 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Νικς - Ορλάντο Μάτζικ NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρέντο Lega Basket Serie A 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Μπολόνια Serie A 2025-26 19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Άρης Stoiximan Super League 2025-26 19:30 Novasports Start Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο 19:30 Novasports 1HD Εσπανιόλ - Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports 2025/26 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπασκόνια – Βαλένθια ACB Liga Endesa 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Αρούκα Liga Portugal Betclic 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Γιουβέντους Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τορόντο Ράπτορς - Μπόστον Σέλτικς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Πόρτο Liga Portugal Betclic 2025-26 23:10 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 00:00 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς - Ρασίνγκ Κλουμπ Liga Profesional Clausura

