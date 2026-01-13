Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-3: «Ερυθρόλευκο» Super Cup, πράσινη «αυτοκτονία»!

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη του Παναθηναϊκού, επικράτησε με 3-2 σετ, επιστρέφοντας από το 0-2 και πανηγύρισε τον τίτλο του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα λάθη και την «κατάρρευση» του Παναθηναϊκού μετά το 2-0.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στο ματς και πήραν το πρώτο σετ με 25-20, έχοντας πρωταγωνιστή τον Γκάσμαν, ο οποίος με μπλοκ και άσο οδήγησε την ομάδα του σε σημαντικό προβάδισμα από νωρίς. Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμη πιο επιβλητικός, με τον Γιάντσουκ να ηγείται επιθετικά και το σκορ να ανοίγει γρήγορα, για να γίνει το 2-0 με το άνετο 25-15.

Από το τρίτο σετ και μετά, όμως, η εικόνα άλλαξε. Ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε την πτώση των «πρασίνων» και με μπλοκ του Ατανασίεβιτς και λάθη του Παναθηναϊκού μείωσε σε 2-1, παίρνοντας το σετ με 25-17. Στο τέταρτο σετ, παρότι το «τριφύλλι» προηγήθηκε ακόμη και με 4-0 και 8-3, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την ανατροπή, γύρισαν το σκορ και με άσο του Ατανασίεβιτς έστειλαν το ματς στο τάι μπρέικ (26-24).

Στο πέμπτο σετ η ψυχολογία ήταν ξεκάθαρα με το μέρος του Ολυμπιακού. Δύο σερί άσοι του Ατανασίεβιτς έδωσαν γρήγορα προβάδισμα 8-3 στους Πειραιώτες, που κράτησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και με 15-9 ολοκλήρωσαν την εντυπωσιακή ανατροπή, πανηγυρίζοντας τον τίτλο του Super Cup.

