Australian Open: Το πήγε σε άλλο επίπεδο η Οσάκα - Η θεαματική είσοδος της Γιαπωνέζας
Έκλεψε την παράσταση η Ναόμι Οσάκα κατά την πρεμιέρα της στο Australian Open.
Εντυπωσιακή ήταν η είσοδος της Ναόμι Οσάκα στην παρουσίασή της στον πρώτο της αγώνα στο Australian Open, η οποία θύμισε επίδειξη μόδας και όχι αγώνα τένις.
Τόσο η ενδυμασία όσο και τα αξεσουάρ της Γιαπωνέζας τενίστριας είχαν παραδοσιακή χροιά, αν και κάποιοι την παρομοίασαν με την... Μαίρη Πόπινς.
Δείτε το βίντεο:
