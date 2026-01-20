Australian Open: Το πήγε σε άλλο επίπεδο η Οσάκα - Η θεαματική είσοδος της Γιαπωνέζας

Έκλεψε την παράσταση η Ναόμι Οσάκα κατά την πρεμιέρα της στο Australian Open.

Australian Open: Το πήγε σε άλλο επίπεδο η Οσάκα - Η θεαματική είσοδος της Γιαπωνέζας
Εντυπωσιακή ήταν η είσοδος της Ναόμι Οσάκα στην παρουσίασή της στον πρώτο της αγώνα στο Australian Open, η οποία θύμισε επίδειξη μόδας και όχι αγώνα τένις.

Τόσο η ενδυμασία όσο και τα αξεσουάρ της Γιαπωνέζας τενίστριας είχαν παραδοσιακή χροιά, αν και κάποιοι την παρομοίασαν με την... Μαίρη Πόπινς.

Δείτε το βίντεο:

