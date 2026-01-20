Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στον 2ο γύρο του Australian Open - Ο επόμενος αντίπαλος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε 3 ώρες για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι, επικρατώντας με 3-1 σετ (4-6, 6-3, 6-2, 6-2) στην πρεμιέρα του στο Australian Open.

Απαιτητική ήταν η πρεμιέρα στο Αυστραλιανό Όπεν για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χρειάστηκε να... ιδρώσει αρκετά, ώστε να επικρατήσει με ανατροπή, 3-1 σετ (4-6, 6-3, 6-2, 6-2), του Σιντάρο Μοτσιζούκι (Νο. 112) και να πάρει την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του σπουδαίου Γκραν Σλαμ.

Παρά την απώλεια του πρώτου σετ, ο Τσιτσιπάς βρήκε πολύ καλό ρυθμό στο σερβίς του (15 άσοι και 78% κερδισμένοι πόντοι στο πρώτο σερβίς) και σταδιακά κυριάρχησε, φτάνοντας στη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του 27χρονου πρωταθλητή θα είναι ο Τσέχος Τόμας Μάχατς, Νο 24 στον κόσμο και νικητής στο τουρνουά της Αδελαΐδας πριν λίγες ημέρες, ο οποίος επιβλήθηκε του Βούλγαρου Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 6-4, 6-4, 6-3.

Ο Τσιτσιπάς είχε την πρώτη ευκαιρία για break στο 4ο γκέιμ του αγώνα, και μάλιστα δύο φορές, χωρίς να την αξιοποιήσει. Αντίθετα, ο Μοτσιζούκι εκμεταλλεύτηκε τη δική του ευκαιρία, πήρε προβάδισμα 4-3 και, αφού «έσβησε» άλλο ένα break point στο αμέσως επόμενο γκέιμ, κατέκτησε το σετ με 6-4.

Με ανάλογο τρόπο ξεκίνησε και το δεύτερο σετ, καθώς ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε 0-40 στο δεύτερο γκέιμ, είχε συνολικά έξι ευκαιρίες να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του, αλλά δεν τα κατάφερε. Αμέσως μετά, ήταν σειρά του Ιάπωνα να φτάσει στο 0-40, με τον Τσιτσιπά να επιστρέφει και, όχι μόνο να κρατάει το σερβίς του, αλλά αμέσως μετά να φτάνει σε break, χάρη σε διπλό λάθος του Μοτσιζούκι. Σερβίροντας για να πάρει το σετ, ο "Στεφ" βρέθηκε πίσω 15-40, αλλά με καλά σερβίς «γύρισε» το γκέιμ και κέρδισε το σετ με 6-3.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με break το τρίτο σετ, επιστρέφοντας από το 40-0, σε ένα... μαραθώνιο γκέιμ, που μάλιστα διακόπηκε για αρκετά λεπτά, λόγω αδιαθεσίας ενός ball kid. Ο Ιάπωνας είχε διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 6ο γκέιμ, αλλά και πάλι ο Έλληνας τενίστας βρήκε καλά σερβίς στο κρίσιμο σημείο, κράτησε το προβάδισμα και με νέο break (στην τέταρτη ευκαιρία του) «καθάρισε» το σετ με 6-2.

Έχοντας αποκτήσει πλέον το «πάνω χέρι» στον αγώνα, τόσο αναφορικά με το σκορ όσο και ψυχολογικά, ο Έλληνας τενίστας δεν άφησε άλλα περιθώρια στον αντίπαλό του. Αφότου ο Μοτσιζούκι κράτησε το σερβίς του στο εναρκτήριο γκέιμ του τέταρτου σετ, ο Τσιτσιπάς πήρε πέντε συνεχόμενα γκέιμ και έκλεισε το σετ με 6-2 και τον αγώνα με 3-1.

