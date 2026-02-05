Πόλο: Η Εθνική ομάδα κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών θα συναντηθεί με αυτή της Ιταλίας με έπαθλο το χάλκινο μετάλλιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που ολοκληρώνεται πλέον στην πόλη Φούνσαλ στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Η Ελλάδα επικράτησε στις 31/1 με 15-10 παίρνοντας πολύ εύκολα τελικά το εισιτήριο για την τετράδα για 8η φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Κάτι που κατάφερε και η Ιταλία. Οι δυο ομάδες ηττήθηκαν όμως στα ημιτελικά, με δραματικό τρόπο η «γαλανόλευκη» από την Ουγγαρία (12-11 στα πέναλτι, 8-8 κ.δ.) και σχετικά εύκολα η «σέτε ρόζα» με 8-4 από την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση.

Ο «μικρός» τελικός θα ξεκινήσει στις 19.15 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), και στις 21.15 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, Ουγγαρία-Ολλανδία.

Η εθνική μας θα διεκδικήσει το έκτο της μετάλλιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (τέσσερα ασημένια, ένα χάλκινο) και το τρίτο σερί (2022: 2η , 2024 3η.).

Η Ιταλία έχει κατακτήσει εννέα μετάλλια (πέντε χρυσά, δυο ασημένια και δυο χάλκινα).

Το 2024 στο Αϊντχόφεν, η Ελλάδα νίκησε στον αγώνα για την 3η θέση την Ιταλία 7-6 και μαζί με το χάλκινο μετάλλιο πανηγύρισε και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Η Ελλάδα μετέχει για 19η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα:

Αναλυτικά η πορεία της:

1989 (Βόννη) 7η

1991 (ΑΘΗΝΑ) 7η

1993 (Λιντς) 7η

1995 (Βιέννη) 4η

1997 (Σεβίλλη) 7η

1999 (Πράτο) 5η

2001 (Βουδαπέστη) 4η

2003 (Λουμπλιάνα) 5η

2006 (Βελιγράδι) 6η

2008 (Μάλαγα) 6η

2010 (Ζάγκρεμπ) 2η

2012 (Αϊντχόφεν) 2η

2014 (Βουδαπέστη) 6η

2016 (Βελιγράδι) 5η

2018 (Βαρκελώνη) 2η

2020 (Βουδαπέστη) 6η

2022 (Σπλιτ) 2η

2024 (Αϊντχόφεν) 3η

Συνολικά, Ελλάδα και Ιταλία έχουν συναντηθεί 21 φορές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με την εθνική μας να έχει 7 νίκες και 14 ήττες. Πέρα από τον αγώνα του 2024, αναμετρήθηκαν μεταξύ άλλων στον τελικό πάλι στο Αϊντχόφεν στις 28/1/12 όπου χάσαμε 13-10.

Αναλυτικά οι 21 συναντήσεις Ελλάδα-Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα:

16.8.89 Βόννη 5-9, 19.8.91 Αθήνα 4-11, 3.8.93 Λήντς 4-6, 25.8.95 Βιέννη 4-8, 6.9.99 Πράτο 5-7, 17.6.01 Βουδαπέστη 3-5, 21.6.01 Βουδαπέστη 1-7, 7.6.03 Λουμπλιάνα 5-7, 4.9.06 Βελιγράδι 7-8, 7.7.08 Μάλαγα 9-10, 31.8.10 Ζάγκρεμπ 7-5, 8.9.10 Ζάγκρεμπ 10-5, 18.1.12 Αϊντχόφεν 10-9, 28.1.12 Αϊντχόφεν 10-13, 22.7.14 Βουδαπέστη 9-11 πέναλτι (7-7 κ.δ.), 20.1.16 Βελιγράδι 4-10, 15.7.18 Βαρκελώνη 7-6, 25.1.20 Βουδαπέστη 5-7, 7.9.22 12-9, 13.1.24 Αϊντχόφεν 7-6, 31.1.2026 Μαδέιρα 15-10.