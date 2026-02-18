Στέφανος Τσιτσιπάς: Ψάχνει υπέρβαση κόντρα σε Μεντβέντεφ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ διασταυρώνουν το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02) τα ξίφη τους με φόντο μια θέση στα προημιτελικά του Qatar Open (ATP 500).

Newsbomb

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ψάχνει υπέρβαση κόντρα σε Μεντβέντεφ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Eurokinissi
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει όχι πριν τις 14:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6. Το πρόγραμμα στο κεντρικό court ανοίγει στις 12:30 με τον αγώνα του Μάρτον Φούτσοβιτς απέναντι στον Κάρεν Χατσάνοφ.

Αυτή θα είναι η 15η φορά που οι δύο τενίστες θα τεθούν αντιμέτωποι, με τον 30χρονο Ρώσο (Νο.11 στον κόσμο) να έχει το προβάδισμα στο head to head με 10-4, μετρώντας και τρεις διαδοχικές νίκες απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο νικητής του μεγάλου ντέρμπι θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά έναν εκ των Φάμπιαν Μαροζάν, Γες Ντε Γιονγκ ή Αντρέι Ρούμπλεφ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τσιτσιπάς θα επιστρέψει στο court για το διπλό, όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον Άλεξ Πόπιριν, ο οποίος στο μονό θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ, με αντιπάλους το δίδυμο των Χάρι Χελιοβάρα και Χένρι Πάτεν.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

Centre Court (12.30)

  • Φούτσοβιτς-Χατσάνοφ
  • Μεντβέντεφ-Τσιτσιπάς

(όχι πριν τις 18.30)

  • Πόπιριν-Σίνερ
  • Αλκαράθ-Ροαγέ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Μόσχα ότι καθυστερεί σκόπιμα και είναι «δύσκολη» στις διαπραγματεύσεις

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης από τη φωτιά σε βιοτεχνία στα Διαβατά

13:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ - Θέλτα, Λουτσέσκου: «Να θυσιαστούμε στο γήπεδο»

13:20LIFESTYLE

Μάργκο Ρόμπι: Χορεύει στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και γίνεται viral

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων: Έστελναν με δέματα δισκία στο εξωτερικό, 45.000 τα «κέρδη»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν ζαρκάδια για πρώτη φορά στο Σέιχ Σου

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Στο Α΄ Νεκροταφείο η κηδεία της - Δείτε φωτογραφίες

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή - Η συγκλονιστική σημείωση «δολοφονία ομήρων» - Ειδικός στη ναζιστική φωτογραφία εξηγεί ποιος τράβηξε τα ντοκουμέντα και γιατί είχε δύο κάμερες

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Τόμι Λι Τζόουνς: Αυτή είναι η αιτία του ξαφνικού θανάτου της 34χρονης κόρης του

12:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ψάχνει υπέρβαση κόντρα σε Μεντβέντεφ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Καταγράφηκε για πρώτη φορά καρχαρίας στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελληνική Ένωση Acquirers αποκτά ψηφιακή παρουσία με νέο website και σελίδα LinkedIn

12:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Η διάγνωση για Τζόουνς στον Ολυμπιακό - Πόσο θα μείνει εκτός δράσης

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με τον Βρετανό πρωθυπουργό - Τι συζήτησαν

12:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενφίκα: Στην… κόντρα για Βινίσιους - «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Ρεάλ για Πρεστιάνι»

12:13LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια σειρά βάζει τα γυαλιά στον ανταγωνισμό; Ξεπερνά το 20%

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Εconomist: Το ρωσικό «δόλωμα» των 12 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

12:02LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Παναγιώτης Στάθης: «Έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου – Εύχομαι να μη βρεθεί κανείς στη θέση μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

11:28ΕΛΛΑΔΑ

«Καλησπέρα, από τη ΔΕΗ είμαι»: Πήρε τηλέφωνο για να την εξαπατήσει, αλλά έπεσε σε... αστυνομικό!

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή - Η συγκλονιστική σημείωση «δολοφονία ομήρων» - Ειδικός στη ναζιστική φωτογραφία εξηγεί ποιος τράβηξε τα ντοκουμέντα και γιατί είχε δύο κάμερες

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Στο Α΄ Νεκροταφείο η κηδεία της - Δείτε φωτογραφίες

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Χανς Άσπεργκερ: Η σκοτεινή πλευρά του παιδιάτρου που έδωσε το όνομά του στο γνωστό σύνδρομο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας πράκτορας του dark web έσωσε ένα 12χρονο κορίτσι από χρόνια κακοποίησης, με μόλις ένα στοιχείο από τον τοίχο του υπνοδωματίου της

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ερώτηση Παπαχλιμίντζου για Κωνσταντοπούλου που εξόργισε τον Άδωνι: «Όχι κύριε, αυτό που κάνετε είναι χυδαίο, δεν μπορείτε να εξομειώνετε τον θύτη με το θύμα»

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Τόμι Λι Τζόουνς: Αυτή είναι η αιτία του ξαφνικού θανάτου της 34χρονης κόρης του

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αριάν Λαμπέτ: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της συζύγου του Λάνθιμου - «Έχω υποστεί δύο βιασμούς στην εφηβεία μου»

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη για την υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε τρύπα στη μέση της Συγγρού από σπασμένο αγωγό ύδρευσης

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: «Έρχεται» στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής - Πώς απειλεί την Ελλάδα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης που έχει τις φωτογραφίες των 200 - Έχει πουλήσει πάνω από 47.000 αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ