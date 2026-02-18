Στέφανος Τσιτσιπάς: Ψάχνει υπέρβαση κόντρα σε Μεντβέντεφ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει όχι πριν τις 14:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6. Το πρόγραμμα στο κεντρικό court ανοίγει στις 12:30 με τον αγώνα του Μάρτον Φούτσοβιτς απέναντι στον Κάρεν Χατσάνοφ.

Αυτή θα είναι η 15η φορά που οι δύο τενίστες θα τεθούν αντιμέτωποι, με τον 30χρονο Ρώσο (Νο.11 στον κόσμο) να έχει το προβάδισμα στο head to head με 10-4, μετρώντας και τρεις διαδοχικές νίκες απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο νικητής του μεγάλου ντέρμπι θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά έναν εκ των Φάμπιαν Μαροζάν, Γες Ντε Γιονγκ ή Αντρέι Ρούμπλεφ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τσιτσιπάς θα επιστρέψει στο court για το διπλό, όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον Άλεξ Πόπιριν, ο οποίος στο μονό θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ, με αντιπάλους το δίδυμο των Χάρι Χελιοβάρα και Χένρι Πάτεν.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

Centre Court (12.30)

Φούτσοβιτς-Χατσάνοφ

Μεντβέντεφ-Τσιτσιπάς

(όχι πριν τις 18.30)

Πόπιριν-Σίνερ

Αλκαράθ-Ροαγέ

