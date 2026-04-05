Λευτέρης Πετρούνιας: «Τα καταφέραμε χωρίς μέση» - Η πρώτη αντίδραση μετά το χρυσό!

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, αγωνίστηκε αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στη μέση, ωστόσο κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να πετύχει τον στόχο του.

Σε ανάρτησή του στα social media μετά την επιτυχία του, ο «άρχοντας των κρίκων» ανέφερε: «Τα καταφέραμε! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα, αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας!».

https://www.instagram.com/p/DWwRt1AEr4O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

