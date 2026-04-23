Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης

Μετά από τρεις σερί ήττες στα προηγούμενα τουρνουά που συμμετείχε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να βρεθεί στον δεύτερο γύρο του Όπεν της Μαδρίτης.

Ο Έλληνας τενίστας δυσκολεύθηκε για μια ακόμα φορά, αλλά εν τέλει κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Αμερικανού Πάτρικ Κίπσον. Και μάλιστα με ανατροπή...

Μετά το πρώτο σετ, το οποίο έχασε με 6-3, ξεσπώντας με άσχημο τρόπο προς το box του, ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοση στο σερβίς του. Δεν δέχθηκε ούτε ένα break (δεν έκανε κάποιο ούτε αυτός), διατηρώντας τη ψυχραιμία του στα tie break και επικρατώντας με 2-1 σετ.

Στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Καζάκο Αλεξάντρ Μπούμπλικ (Νο 11 στον κόσμο).