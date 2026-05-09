«Διπλό» στη Θεσσαλονίκη και πρωταθλητής στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός!

Ο… βασιλιάς, κράτησε το στέμμα του!

Ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ ανδρών, πανάξια κατέκτησε και το φετινό πρωτάθλημα, διατηρώντας τον τίτλο για τη σεζόν 2025-26. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου αφού «σκούπισε» τον Ολυμπιακό, έδειξε την ανωτερότητά της και κόντρα στον ΠΑΟΚ. Με το 3-1 σετ στη Θεσσαλονίκη, έκανε το 3-1 στις νίκες, κατακτώντας το 22ο πρωτάθλημα της «πράσινης» ιστορίας.

Στον 4ο τελικό της Volley League στο PAOK Sports Arena, οι «πράσινοι» δεν έδειξαν να εφησυχάζουν, γνωρίζοντας πως θα είχαν άλλη μια ευκαιρία στην έδρα τους. Δεν την χρειάζονταν και το απέδειξαν με την αποφασιστικότητά τους, σε ένα παιχνίδι διαφήμιση του βόλεϊ.

Το «τριφύλλι» πήρε το πρώτο σετ με 22-25 και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του. Στο δεύτερο σετ έγινε εκπληκτική «μάχη», με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει με 34-32, κάτι που δείχνει το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά 20-16 στο τέταρτο σετ, αλλά οι «πράσινοι» επέστρεψαν, ισοφάρισαν 23-23 και τελικά πήραν το κρίσιμο σετ με 24-26 για το 1-2. Στο τέταρτο σετ με 20-25 πανηγύρισαν τη νίκη και μαζί τον 22ο τίτλο τους!

Οι «πράσινοι» που είχαν το πλεονέκτημα έδρας προηγήθηκαν με 1-0 στο Μετς (3-1) στον 1ο τελικό, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 (3-0) στη Θεσσαλονίκη στον 2ο τελικό, για να πάρει τους δύο επόμενους τελικούς (3-2 στον 3ο και 3-1 στο 4ο) το «τριφύλλι».

Τα σετ: 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25)