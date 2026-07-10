Τρέλανε τον πλανήτη ο Τεντόγλου: Άγγιξε το ρεκόρ του με νέα κορυφαία φετινή επίδοση - Βίντεο

Ασύλληπτα πράγματα κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό!

Ο Έλληνας άλτης έκανε 8.52μ. στο δεύτερο άλμα του, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, αλλά δεν του ήταν αρκετό.

Μέσα στον ίδιο αγώνα, «πέταξε» ακόμα πιο μακριά και άγγιξε το προσωπικό του ρεκόρ (8.65 μέτρα), κάνοντας άλμα στα 8.61μ. και νέα κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Δείτε το τεράστιο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου: