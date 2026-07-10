Τρέλανε τον πλανήτη ο Τεντόγλου: Άγγιξε το ρεκόρ του με νέα κορυφαία φετινή επίδοση - Βίντεο
Back to back κορυφαία επίδοση στον κόσμο στο Diamond League του Μονακό για τον Μίλτο Τεντόγλου που «πέταξε» στα 8.61μ. μετά τα 8.52μ.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ασύλληπτα πράγματα κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό!
Ο Έλληνας άλτης έκανε 8.52μ. στο δεύτερο άλμα του, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, αλλά δεν του ήταν αρκετό.
Μέσα στον ίδιο αγώνα, «πέταξε» ακόμα πιο μακριά και άγγιξε το προσωπικό του ρεκόρ (8.65 μέτρα), κάνοντας άλμα στα 8.61μ. και νέα κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.
Δείτε το τεράστιο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Νεκρή 73χρονη λουόμενη
22:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική: 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
22:28 ∙ LIFESTYLE
Ο Τζάστιν Τριντό χορεύει το νέο τραγούδι της Κέιτι Πέρι στο Tik Tok
11:02 ∙ LIFESTYLE
Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες
14:16 ∙ LIFESTYLE
«Για σένα»: Μία ερωτική ιστορία έρχεται στον ALPHA
08:50 ∙ WHAT THE FACT
Ένας άνδρας νόμιζε ότι βρήκε χρυσό, όμως ο βράχος που ξεθάψε ήταν αρχαιότερος από τη Γη
21:34 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ