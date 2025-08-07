Σούπερ προσφορές* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa League και Conference League

Ενισχυμένες αποδόσεις και 0% γκανιότα** στα ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ, Παναθηναϊκός-Σαχτάρ και Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ.

Η τρίτη προκριματική φάση του Conference League ξεκινά σήμερα με την ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τον Άρη Λεμεσού στις 19:00 στην Κύπρο. Παράλληλα, στη μάχη μπαίνουν και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, για την τρίτη προκριματική φάση του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (21:00) και ο ΠΑΟΚ τη Βόλφσμπεργκερ από την Αυστρία (20:30).

Αυτή την εβδομάδα, το Pamestoixima.gr φέρνει ενισχυμένες αποδόσεις* & 0% γκανιότα** στα παιχνίδια Παναθηναϊκός-Σαχτάρ, ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ και Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ.

Ενισχυμένες αποδόσεις* και για anytime scorers:

  • Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ)
  • Σφιντέρσκι (Παναθηναϊκός – Σαχτάρ)
  • Ζίνι (Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ)

Flash προσφορά* με 3.000 δώρα στο Pamestoixima.gr

Με τη σούπερ προσφορά γνωριμίας του Pamestoixima.gr, η εμπειρία σου περνά σε άλλο επίπεδο! Μέχρι την Πέμπτη (07/08, 23:59), 3.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου, εντελώς δωρεάν*, χωρίς κατάθεση. Με τη χρήση του promo code FLASH3000 γίνονται δικά σου μοναδικά δώρα* για στιγμές διασκέδασης σε αθλητικά γεγονότα και live casino!

PS Blog: Με την Εθνική Μπάσκετ στην Κύπρο - Δωρεάν* ταξίδι

Το PS Blog σε περιμένει με ένα μεγάλο διαγωνισμό*! Διεκδικείς ένα δωρεάν* ταξίδι για 2 άτομα στη Λεμεσό της Κύπρου, για να παρακολουθήσεις τους αγώνες του ομίλου της Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περισσότερα εδώ.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
**Ισχύει για την αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα - Νικητής Αγώνα» έως την έναρξη του αγώνα.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

