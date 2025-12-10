Χερσώνα: Τρεις νεκροί από βομβαρδισμό νοσοκομείου σε περιοχή που κατέχει η Ρωσία

Ρώσοι στρατιώτες πυροβολούν για να καταρρίψουν drone σε άγνωστη περιοχή εντός της Ουκρανίας, στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από ουκρανικό βομβαρδισμό σε ένα νοσοκομείο στο κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της επαρχίας Χερσώνας, δήλωσε στο Telegram ένας διορισμένος από την Μόσχα τοπικός κυβερνήτης.

Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες είναι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

«Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και ένας σοβαρά τραυματισμένος άνδρας βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας», τόνισε ο Βλαντίμιρ Σάλντο.

