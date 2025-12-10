Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

Η δημιουργός της σειράς «Confessions of a Shopaholic» πέθανε τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα το 2022.

Newsbomb

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

Η συγγραφέας Sophie Kinsella ποζάρει στην κεντρική οδό του Wimbledon Village, στο Λονδίνο, στις 9 Σεπτεμβρίου 2004.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συγγραφέας Σόφι Κινσέλα, γνωστή σε όλο τον κόσμο για τη σειρά «Confessions of a Shopaholic», πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 55 ετών. Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω ανάρτησης στο Instagram, σημειώνοντας ότι έφυγε ήρεμα, έχοντας δίπλα της την οικογένεια, τη μουσική και «τη ζεστασιά και τη χαρά των Χριστουγέννων». Η Κινσέλα είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Από τη δημοσιογραφία στη λογοτεχνία

Η Κινσέλα, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Μαντλίν Γουίκαμ, είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2024 ότι η διάγνωση έγινε στα τέλη του 2022. Εξήγησε ότι κράτησε μυστικό το πρόβλημα υγείας της μέχρι τα παιδιά της να μπορέσουν να το διαχειριστούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Σόφι Κινσέλα ξεκίνησε τη συγγραφική της πορεία το 1995 και σύντομα εγκατέλειψε τη δουλειά της ως οικονομική ρεπόρτερ. Από το 2000, με την κυκλοφορία του «The Secret Dreamworld of a Shopaholic», γνώρισε διεθνή επιτυχία. Τα βιβλία της πούλησαν πάνω από 45 εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφράστηκαν σε δεκάδες γλώσσες.

Η επιτυχία του «Shopaholic»

Η μεγάλη της αναγνώριση ήρθε μέσα από τον χαρακτήρα της Μπέκι Μπλούμγουντ, της νεαρής δημοσιογράφου που βυθίζεται στα χρέη λόγω του εθισμού στις αγορές. Το «Confessions of a Shopaholic» ξεχώρισε για το χιούμορ και τον ρυθμό του, οδηγώντας το 2009 στη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη με την Άιλα Φίσερ και τον Χιου Ντάνσι. Η Κινσέλα συνέχισε με πλήθος τίτλων, ανάμεσά τους τα «The Undomestic Goddess», «Remember Me?» και το νεανικό «Finding Audrey».

Ασθένεια και δημιουργία

Τον Νοέμβριο του 2022, έχοντας ήδη αντιμετωπίσει συμπτώματα όπως απώλεια μνήμης και προβλήματα ισορροπίας, διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα. Την ίδια ώρα, συνέχισε να γράφει, ενώ μετά τη διάγνωσή της ολοκλήρωσε τη νουβέλα «What Does It Feel Like», η οποία περιγράφει την εμπειρία μιας μητέρας με καρκίνο στον εγκέφαλο. Σε συνέντευξή της το 2024 είχε πει ότι προσπαθούσε «να ζήσει τη στιγμή» και ότι η ελπίδα ήταν ο τρόπος για να συνεχίσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δραματική προειδοποίηση για «μεγασεισμό» - Φόβοι για τσουνάμι 30 μέτρων και 200.000 νεκρούς

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο πλευρό των αγροτών ο Αχιλλέας Μπέος - «Κάνουν δίκαιο αγώνα»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νέος αποκλεισμός από τους αγρότες στον Μπράλο για μία ώρα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δύο μέρες στην Περιφερειακή Υμηττού λόγω εργασιών

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Χερσώνα: Τρεις νεκροί από βομβαρδισμό νοσοκομείου σε περιοχή που κατέχει η Ρωσία

16:27ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα Vodafone Institute: Μόλις 3 στους 10  Έλληνες αμφισβητούν την αξιοπιστία του περιεχομένου που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

16:23ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Κοκκίνισε η θάλασσα στο Παραλίμνι λόγω της κακοκαιρίας Byron – Δείτε βίντεο

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Λευκωσία: Κοριτσάκι με καρκίνο χτύπησε το καμπανάκι της ζωής στο Μακάρειο Νοσοκομείο

16:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Party με τον Πασχάλη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Bίντεο από την στιγμή της διάρρηξης σε μίνι μάρκετ - Έκλεψε προϊόντα 7000 ευρώ

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: Η αφιέρωση στον πατέρα του με Rous

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

15:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα απάτη στο WhatsApp: Μοιράζεσαι την οθόνη σου; Μπορεί να εκθέτεις τα μυστικά σου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε...αντιμέτωπος με την πόρτα της τουαλέτας του Air Force One - Βίντεο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δραματική προειδοποίηση για «μεγασεισμό» - Φόβοι για τσουνάμι 30 μέτρων και 200.000 νεκρούς

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με εικονική απαγωγή της Ευγενίας Μανωλίδου είχαν φτιάξει στελέχη της Novartis: Πώς αντέδρασε ο Άδωνις όταν προβλήθηκε το υλικό με αίτημα του «Μάξιμου Σαράφη»

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ