Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

Η συγγραφέας Σόφι Κινσέλα, γνωστή σε όλο τον κόσμο για τη σειρά «Confessions of a Shopaholic», πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 55 ετών. Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω ανάρτησης στο Instagram, σημειώνοντας ότι έφυγε ήρεμα, έχοντας δίπλα της την οικογένεια, τη μουσική και «τη ζεστασιά και τη χαρά των Χριστουγέννων». Η Κινσέλα είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Από τη δημοσιογραφία στη λογοτεχνία

Η Κινσέλα, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Μαντλίν Γουίκαμ, είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2024 ότι η διάγνωση έγινε στα τέλη του 2022. Εξήγησε ότι κράτησε μυστικό το πρόβλημα υγείας της μέχρι τα παιδιά της να μπορέσουν να το διαχειριστούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Σόφι Κινσέλα ξεκίνησε τη συγγραφική της πορεία το 1995 και σύντομα εγκατέλειψε τη δουλειά της ως οικονομική ρεπόρτερ. Από το 2000, με την κυκλοφορία του «The Secret Dreamworld of a Shopaholic», γνώρισε διεθνή επιτυχία. Τα βιβλία της πούλησαν πάνω από 45 εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφράστηκαν σε δεκάδες γλώσσες.

Η επιτυχία του «Shopaholic»

Η μεγάλη της αναγνώριση ήρθε μέσα από τον χαρακτήρα της Μπέκι Μπλούμγουντ, της νεαρής δημοσιογράφου που βυθίζεται στα χρέη λόγω του εθισμού στις αγορές. Το «Confessions of a Shopaholic» ξεχώρισε για το χιούμορ και τον ρυθμό του, οδηγώντας το 2009 στη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη με την Άιλα Φίσερ και τον Χιου Ντάνσι. Η Κινσέλα συνέχισε με πλήθος τίτλων, ανάμεσά τους τα «The Undomestic Goddess», «Remember Me?» και το νεανικό «Finding Audrey».

Ασθένεια και δημιουργία

Τον Νοέμβριο του 2022, έχοντας ήδη αντιμετωπίσει συμπτώματα όπως απώλεια μνήμης και προβλήματα ισορροπίας, διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα. Την ίδια ώρα, συνέχισε να γράφει, ενώ μετά τη διάγνωσή της ολοκλήρωσε τη νουβέλα «What Does It Feel Like», η οποία περιγράφει την εμπειρία μιας μητέρας με καρκίνο στον εγκέφαλο. Σε συνέντευξή της το 2024 είχε πει ότι προσπαθούσε «να ζήσει τη στιγμή» και ότι η ελπίδα ήταν ο τρόπος για να συνεχίσει.

