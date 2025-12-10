Πάπας Λέων ΙΔ': Απευθύνει έκκληση στον Τραμπ να μην οδηγήσει σε ρήξη τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μην «διαλύσει» τη διατλαντική συμμαχία, μετά τη σφοδρή κριτική που άσκησε ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης στην Ευρώπη σε συνέντευξή του στο POLITICO.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη, ο Ποντίφικας δήλωσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ — στις οποίες χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» και την ήπειρο «σε παρακμή» — αποτελούν απόπειρα να καταστραφεί η σχέση ΗΠΑ–Ευρώπης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / AP

«Οι δηλώσεις που έγιναν πρόσφατα για την Ευρώπη, ακόμη και σε συνεντεύξεις, πιστεύω ότι προσπαθούν να διαλύσουν αυτό που θεωρώ πως πρέπει να είναι μια πολύ σημαντική συμμαχία σήμερα και στο μέλλον», δήλωσε ο Πάπας Λέων.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τη κακοδιοικούμενη και ανίκανη να ρυθμίσει τη μετανάστευση, σε συνέντευξή του στη Dasha Burns του POLITICO, η οποία προβλήθηκε την Τρίτη σε ειδικό επεισόδιο του podcast The Conversation.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους προέδρους και πρωθυπουργούς της ηπείρου, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ / AP

Ο Πάπας Λέων πρόσθεσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία «δυστυχώς» σηματοδοτεί «μια τεράστια αλλαγή σε αυτό που για πάρα πολλά χρόνια ήταν μια πραγματική συμμαχία μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία παραμέριζε τις Βρυξέλλες και περιλάμβανε σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία — όπως την παραχώρηση εκτεταμένων ουκρανικών εδαφών και τον περιορισμό του μεγέθους του ουκρανικού στρατού — προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους συμμάχους του και οδήγησε σε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για την εξεύρεση ενός εναλλακτικού πλαισίου.

Pope Leo XIV says he thinks Donald Trump is trying to break apart the alliance between the United States and Europe:



“The remarks that were made about Europe also in interviews recently, I think, are trying to break apart what I think needs to be a very important alliance today… pic.twitter.com/breRixdDvZ — Catholic Sat (@CatholicSat) December 9, 2025

«Είναι ένα πρόγραμμα που ο Πρόεδρος Τραμπ και οι σύμβουλοί του συνέταξαν. Είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει το δικαίωμα να το κάνει», πρόσθεσε ο Πάπας Λέων.

Ωστόσο, ο Ποντίφικας τόνισε ότι η διαμεσολάβηση ειρηνευτικών συνομιλιών «χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης» είναι «μη ρεαλιστική».

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' / AP

«Πιστεύω πραγματικά ότι ο ρόλος της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικός… Η αναζήτηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης στις συζητήσεις δεν είναι ρεαλιστική», είπε. «Ο πόλεμος βρίσκεται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι στις εγγυήσεις ασφάλειας που ζητούνται σήμερα και στο μέλλον, η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί μέρος τους».

Ο Πάπας Λέων έχει επικρίνει τον Τραμπ και στο παρελθόν, καταδικάζοντας τη μεταχείριση των μεταναστών από την Ουάσιγκτον ως «απάνθρωπη» και καλώντας τον να μην εισβάλει στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ είχε συγκρουστεί και με τον προκάτοχο του Πάπα Λέοντα, Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού «μη χριστιανικό» και, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, είχε αποκαλέσει τα σχέδια μαζικών απελάσεων του Τραμπ «ντροπή».

Παρά την κριτική του νυν Ποντίφικα, ο Τραμπ δήλωσε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνομιλίας ή συνάντησης με τον Πάπα Λέοντα, σε δηλώσεις του στο POLITICO. «Φυσικά. Γιατί όχι;» είπε.

Διαβάστε επίσης