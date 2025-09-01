Eurobasket 2025: Ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για τους σημερινούς αγώνες

Δυνατά ματς στον 1ο και τον 2ο όμιλο της διοργάνωσης

Eurobasket 2025: Ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για τους σημερινούς αγώνες
Με τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής του 1ου και του 2ου ομίλου συνεχίζεται σήμερα το Eurobasket.

Στον 1ο όμιλο, στη Ρίγα, γίνονται οι αγώνες Εσθονία-Τουρκία (14:45), Πορτογαλία-Λετονία (18:00) και Σερβία-Τσεχία (21:15).

Στον 2ο όμιλο, στο Τάμπερε, διεξάγονται τα παιχνίδια Σουηδία-Μαυροβούνιο (13:30), Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία (16:30) και Φινλανδία-Λιθουανία (20:30).

Το Pamestoixima.gr προσφέρει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις<https://www.pamestoixima.gr/sport/mpasket/5/tournament/eurobasket/24158/enhancedodds> για τα σημερινά παιχνίδια του Eurobasket μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

* Σίμον Μπιργκάντερ συνολικές ασίστ 4+ (Σουηδία-Μαυροβούνιο)
* Μάρκο Σιμόνοβιτς ριμπάουντ 8+ (Σουηδία-Μαυροβούνιο)
* Τσεντί Οσμάν σύνολο πόντων 20+ (Εσθονία-Τουρκία)
* Σέιν Λάρκιν πρώτος σκόρερ (Εσθονία-Τουρκία)
* Η Γερμανία να νικήσει, ο Φραντς Βάγκνερ να πετύχει 20+ πόντους και ο Μάοντο Λο να μοιράσει 4+ ασίστ (Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία)
* Ντένις Σρέντερ συνολικές ασίστ 8+ (Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία)
* Εύρος νίκης 26+ με παράταση Λετονία (Πορτογαλία-Λετονία)
* Ραφάελ Λισμπόα εύστοχα τρίποντα 3+ (Πορτογαλία-Λετονία)
* Λιθουανία-Λιθουανία Ημίχρονο/Τελικό (Φινλανδία-Λιθουανία)
* Ρόκας Γιοκουμπάιτις σύνολο πόντων 18+ (Φινλανδία-Λιθουανία)
* Νίκολα Γιόκιτς πρώτος σκόρερ (Σερβία-Τσεχία)
* Βιτ Κρέιτσι συνολικές ασίστ 5+ (Σερβία-Τσεχία)

Σούπερ προσφορά* για τον αυριανό αγώνα της Εθνικής Ομάδας

Η Εθνική Ομάδα μετράει 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στον 3ο όμιλο και δίνει αύριο (15:00) στη Λεμεσό, το τέταρτο ματς με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά<https://www.pamestoixima.gr/promotions>* αύριο για τον αγώνα Ελλάδα-Βοσνία Ερζεγοβίνη, και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις.

PS Blog: Πλούσιο περιεχόμενο για το Eurobasket 2025

Το PS Blog σε περιμένει με μοναδικό περιεχόμενο για το Eurobasket 2025! Όσα πρέπει να ξέρεις για τη διοργάνωση, τους ομίλους, την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και τους αντιπάλους της, ενώ πολλές εκπλήξεις, όπως δώρα<https://blog.pamestoixima.gr/diagonismoi/>* και συνεντεύξεις, σε περιμένουν. Περισσότερα εδώ<https://blog.pamestoixima.gr/>.

Pamestoixima.gr: 3.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ προσφορά* γνωριμίας<https://www.pamestoixima.gr/?openRegistrationModal> του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 3.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS3000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

