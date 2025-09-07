Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/9) η κλήρωση 2959 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 5, 12, 35, 36, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 17.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ οι νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
