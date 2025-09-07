Κλήρωση Τζόκερ 7/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/9) η κλήρωση 2959 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 5, 12, 35, 36, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 17.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
