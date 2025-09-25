Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (28/9)

Διπλό τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή (25/9) κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ.

Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στην πρώτη ούτε στην δεύτερη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 23, 32, 29, 19, 14 και Τζόκερ ο αριθμός 15.

Στην επόμενη κλήρωση (28/9), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ, ενώ στην δεύτερη κατηγορία 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Διαβάστε επίσης