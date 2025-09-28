Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τρία εκατομμύρια ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τρία εκατομμύρια ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (28/9) η κλήρωση 2968 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τρία εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 12, 17, 31, 33, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 20.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

