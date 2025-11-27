Κλήρωση Τζόκερ 27/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/11) η κλήρωση 2994 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 10, 15, 17, 24, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 7.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
