Κλήρωση Τζόκερ 27/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/11) η κλήρωση 2994 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 10, 15, 17, 24, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 7.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.