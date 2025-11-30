Κλήρωση Τζόκερ 30/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.600.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/11) η κλήρωση 2995 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.600.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 45, 30, 27, 8, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 18.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
