Eurojackpot κλήρωση σήμερα 28/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot για σήμερα, Παρασκευή 28/11/2025

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Παρασκευής 28/11/2025 είναι: 12, 16, 35, 46, 50 και 3, 5.

Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ και μοιράζει κέρδη μέχρι και 120 εκατ. ευρώ.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.

Στην Ελλάδα η κατάθεση των δελτίων στα καταστήματα ΟΠΑΠ θα ολοκληρώνεται στις 19:00, τις ημέρες των κληρώσεων, δηλαδή κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Τις υπόλοιπες ημέρες οι Έλληνες παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους μέχρι και το κλείσιμο των καταστημάτων.

Όποιος θέλει να παρακολουθήσει την κλήρωση, μπορεί να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού και να τη δει σε μαγνητοσκόπηση.Το δελτίο του παιχνιδιού περιλαμβάνει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών.

Για να κερδίσει κανείς, πρέπει να κάνει 5 σωστές προβλέψεις, στο πρώτο πεδίο αριθμών από το 1 έως το 50, καθώς και να βρει 2 αριθμούς, στο δεύτερο πεδίο που έχει αριθμούς από το 1 έως το 12.

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας την οργή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

22:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bullying ποδοσφαιριστή της Γκόου Αχεντ Ιγκλς κατά συναδέρφου του – Αποδοκιμάστηκε και απολογήθηκε

22:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σχεδόν 500 εκατ. υπολογιστές «αρνούνται» να αναβαθμιστούν με το Windows 11 – Τι συμβαίνει

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία απειλεί να αποκλείσει πλήρως το WhatsApp

21:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel – Παλαιό Φάληρο: Δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα, κινδύνευσαν περαστικοί

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Στο σκοτάδι έμειναν Σπάτα, Παιανία και Πικέρμι λόγω διακοπής ρεύματος

21:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Telekom Center Athens η πιο «καυτή» και θορυβώδης ατμόσφαιρα

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Παιχνίδια εξουσίας στην Ουκρανία: Ποιος είναι ο Αντρίι Γερμάκ, ο πανίσχυρος πρώην επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε εικόνα: Μυστηριώδες κόκκινο φωτοστέφανο στον ουρανό της Ιταλίας – UFO ή κάτι άλλο;

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Ναΐμ Κασέμ: Η Χεζμπολάχ έχει δικαίωμα να απαντήσει την κατάλληλη στιγμή στο Ισραήλ για τη δολοφονία του Αλί Ταμπταμπάι

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψυδρίας, η Αττική, η Λέρος και η Πάτμος

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ το Σάββατο μεταξύ 10:00 και 14:00 - Τα τελευταία δρομολόγια

20:49LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Πλημμύρισε το σπίτι της από την κακοκαιρία - «Έχει περάσει νερό παντού»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς νερό λόγω βλάβης μέχρι το Σάββατο το Ρέθυμνο

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης μετά την υποψηφιότητα για τα ηνία του Eurogroup: «Να δημιουργήσουμε μία ισχυρή Ευρωζώνη» – Οι τέσσερις άξονες που προτείνει

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο αστυνομικός της Βουλής που προκάλεσε σοκ σε όλη την Ελλάδα μιλάει μέσα από τη φυλακή και αρνείται τις φρικιαστικές κατηγορίες: «Η υπόθεση είναι μία ''φούσκα''- Τα παιδιά είναι άθικτα»

20:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Σέρβικα ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν»

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια

20:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για να διασφαλίσουν την ενίσχυση το 2026 όσοι την έχασαν

