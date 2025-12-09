Κλήρωση Τζόκερ 9/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.800.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/12) η κλήρωση 2999 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.800.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 17, 20, 33, 34, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 12.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
