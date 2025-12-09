Eurojackpot κλήρωση σήμερα 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατομμύρια ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot για σήμερα, Τρίτη 9/12/2025

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Τρίτης 9/12/2025 είναι: 2, 30, 32, 33, 37 και 2, 9.

Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ και μοιράζει κέρδη μέχρι και 120 εκατ. ευρώ.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.

Στην Ελλάδα η κατάθεση των δελτίων στα καταστήματα ΟΠΑΠ θα ολοκληρώνεται στις 19:00, τις ημέρες των κληρώσεων, δηλαδή κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Τις υπόλοιπες ημέρες οι Έλληνες παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους μέχρι και το κλείσιμο των καταστημάτων.

Όποιος θέλει να παρακολουθήσει την κλήρωση, μπορεί να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού και να τη δει σε μαγνητοσκόπηση.Το δελτίο του παιχνιδιού περιλαμβάνει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών.

Για να κερδίσει κανείς, πρέπει να κάνει 5 σωστές προβλέψεις, στο πρώτο πεδίο αριθμών από το 1 έως το 50, καθώς και να βρει 2 αριθμούς, στο δεύτερο πεδίο που έχει αριθμούς από το 1 έως το 12.

