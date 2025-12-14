Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,5 εκατ. ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,5 εκατ. ευρώ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ (3001) για τα 4.500.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 2, 6, 11, 39, 40 και Τζόκερ το 11.

tzoker.jpg

Επισημαίνεται ότι στην πρώτη κατηγορία (5+1 επιτυχίες) σημειώθηκε τζακ ποτ επομένως στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, που θα γίνει την Τρίτη (16/12), θα μοιραστούν τουλάχιστον 4.800.000 ευρώ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Μουσούρη: 91 χρόνια ζωής για τη μακροβιότερη σκηνή του ελεύθερου θεάτρου στην Αθήνα

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Σύνδεση με ISIS: Ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1: Ο Λαφόν αποκρούει πέναλτι του Λάμπρου

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,5 εκατ. ευρώ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο - Συνεχίζονται τη Δευτέρα

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: «Θα ξυπνήσουμε όλοι παγωμένοι - Τέτοιο σοκ έχουμε πάθει», είπε Έλληνας κάτοικος

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: Το σερί σταμάτησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Το «Doomsday Radio» εξέπεμψε δυσοίωνα μηνύματα - Ο ανατριχιαστικός βόμβος

21:43ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος και Γαλλία υπογράφουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και στην οικονομία

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα τηλέφωνα - Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Φλωρίδης: Από την 1 Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα Πολιτική Δικονομία

21:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη Θεσσαλονίκη ο Πάτρικ Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ

21:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης ανακοίνωσε έκτακτο συνέδριο - Θα αποφασιστεί το μέλλον του κόμματος Κίνημα Δημοκρατίας

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

21:08ΚΟΣΜΟΣ

La Repubblica - Ουκρανία: Ο πόλεμος των πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα τρομάζει την Άγκυρα

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κανονικά η διέλευση από τους συνοριακούς σταθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, εκτός από Ευζώνους

20:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καλοστημένη απάτη τους κόστισε τις οικονομίες μιας ζωής - Πίστευαν ότι βοηθούν τις αρχές

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η συνάντηση Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ο Μερτς κάθισε δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο

20:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δείτε πώς είναι σήμερα η μικρή Όλια από τη «Λένη» - Η πορεία της στη λυρική σκηνή

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κλαμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα τηλέφωνα - Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Σύνδεση με ISIS: Ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Το «Doomsday Radio» εξέπεμψε δυσοίωνα μηνύματα - Ο ανατριχιαστικός βόμβος

17:50ΥΓΕΙΑ

Εξαπλώνεται η «σούπερ γρίπη» - Ποια είναι τα συμπτώματά της, τι να προσέξετε

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1: Ο Λαφόν αποκρούει πέναλτι του Λάμπρου

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο - Συνεχίζονται τη Δευτέρα

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,5 εκατ. ευρώ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ