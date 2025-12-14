Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,5 εκατ. ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ (3001) για τα 4.500.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 2, 6, 11, 39, 40 και Τζόκερ το 11.
Επισημαίνεται ότι στην πρώτη κατηγορία (5+1 επιτυχίες) σημειώθηκε τζακ ποτ επομένως στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, που θα γίνει την Τρίτη (16/12), θα μοιραστούν τουλάχιστον 4.800.000 ευρώ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: Το σερί σταμάτησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
21:32 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Στη Θεσσαλονίκη ο Πάτρικ Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ