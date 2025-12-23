ΣΚΡΑΤΣ: Νέοι εορταστικοί λαχνοί με πολλές ευκαιρίες για κέρδη και ειδική περιοχή για ευχές

Τα καταστήματα ΟΠΑΠ υποδέχονται και τα εφετινά Χριστούγεννα με το ΣΚΡΑΤΣ σε ρόλο πρωταγωνιστή, μέσα από μια πληθώρα παιχνιδιών που μπορεί να κρύβουν μεγάλες εκπλήξεις.

«Όπως κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, έτσι και εφέτος, οι χριστουγεννιάτικοι λαχνοί ΣΚΡΑΤΣ έχουν την τιμητική τους, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον των πελατών κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία και αποτελούν μια εύκολη και οικονομική λύση για δώρο, ειδικά για όσους δεν έχουν πολύ χρόνο για ψάξιμο», τονίζει ο Δημήτρης Σαρόγλου, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στην Αθήνα.

Δημήτρης Σαρόγλου, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στην οδό Πριγκηποννήσων 18 στην Αθήνα

«ΔΩΡΟ ΣΚΡΑΤΣ» και «ΔΩΡΟ ΕΚΠΛΗΞΗ»

Είτε σαν στολίδια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, είτε τοποθετημένα στο γιορτινό τραπέζι, τα εορταστικά παιχνίδια ΣΚΡΑΤΣ τραβούν τα βλέμματα των καλεσμένων σε κάθε σπίτι. Παράλληλα, αποτελούν ιδανική επιλογή δώρου και για όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή αυτές τις ημέρες, όπως ο Χρήστος, ο Μανώλης και ο Βασίλης.

«Αρκετοί από τους πελάτες του καταστήματος μας έχουν ήδη προμηθευτεί χριστουγεννιάτικους λαχνούς ΣΚΡΑΤΣ, προκειμένου να συμπληρώσουν στα δώρα που πήραν στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τα εορταστικά ΣΚΡΑΤΣ έχουν καθιερωθεί στις επιλογές του κόσμου σαν δώρο για όλες τις περιστάσεις», υπογραμμίζει ο κ. Σαρόγλου.

«Το παιχνίδι «ΔΩΡΟ ΣΚΡΑΤΣ» κοστίζει 10 ευρώ, με το μέγιστο έπαθλο που μπορεί να διεκδικήσει κάποιος να ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Κάθε λαχνός κερδίζει τουλάχιστον 4 ευρώ, ενώ διαθέτει ειδική περιοχή για ευχές και 3 περιοχές bonus. Το ΣΚΡΑΤΣ «ΔΩΡΟ ΕΚΠΛΗΞΗ» κοστίζει 5 ευρώ, μοιράζει μέχρι και 100.000 ευρώ, ενώ οι παίκτες έχουν 9 ευκαιρίες για κέρδη», συμπληρώνει.