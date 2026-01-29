Τελευταία αγωνιστική στο Europa League με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Παναθηναϊκός-Ρόμα και Λυών-ΠΑΟΚ με πολλές ενισχυμένες αποδόσεις

Μετά το Champions League πέφτει σήμερα η αυλαία και στη League Phase του Europa League. Την ίδια ώρα, στις 22:00, αρχίζουν όλα τα παιχνίδια.

Σε βαρύ κλίμα γίνεται στη Γαλλία ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Λυών, μετά τον τραγικό χαμό των 7 φιλάθλων του.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Ρόμα. Και οι 2 ελληνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση από την προηγούμενη αγωνιστική.

Σούπερ προσφορά* έχει το Pamestoixima.gr για τους αγώνες Λυών-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ρόμα. Προσφέρει και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές και Bet Builder Ready, ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Λιόν-ΠΑΟΚ

  • Να σκοράρει ο Γιώργος Γιακουμάκης
  • Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9,5 κόρνερ
  • Over 0,5 γκολ Λυών & Over 6,5 κόρνερ Λυών

Παναθηναϊκός-Ρόμα

  • Να σκοράρει ο Φακούντο Πελίστρι
  • Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3
  • Over 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 1,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο
  • Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ

Σούπερ προσφορές για τη Euroleague

Στο μπάσκετ, στην 25η αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα (21:15) την Μπαρτσελόνα και ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο (21:45) στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν.

Το Pamestoixima.gr έχει 2 σούπερ προσφορές*, σήμερα για τον αγώνα Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα και αύριο για το ματς Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για τα δύο παιχνίδια των «αιώνιων» αντιπάλων.

Pamestoixima.gr: 2000+120 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2000+120 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code ALLWYN, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια
