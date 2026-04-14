Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

Τζακ ποτ στην κλήρωση (3053) του Τζόκερ της Τρίτης (14/4) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.700.000 ευρώ.

Στην δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 3, 7, 32, 37, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 17.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (16/4) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.

