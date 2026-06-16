Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (18/6)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (16/6) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 1.900.000 ευρώ.

Στην δεύτερη κατηγορία για τα 100.000 ευρώ δεν αναδείχθηκε, επίσης, νικητής.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης (3080) είναι οι εξής: 2, 7, 13, 21, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (18/6) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.100.000 ευρώ.