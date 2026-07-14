Κλήρωση Τζόκερ (14/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

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Κλήρωση Τζόκερ (14/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2,10,16,24,37 και Τζόκερ ο αριθμός 7.

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Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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