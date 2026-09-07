Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή μέσω διαδικτύου για κέρδη έως 120.000.000€

Στην αυριανή κλήρωση, το παιχνίδι μοιράζει 31 εκατομμύρια ευρώ

Newsroom

Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή μέσω διαδικτύου για κέρδη έως 120.000.000€
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα δυνατότητα έχουν πλέον οι παίκτες του Eurojackpot, καθώς το δημοφιλές ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι τώρα διαθέσιμο και online, μέσω του allwyn.gr ή του Allwyn app.

Το Eurojackpot, που κάθε Τρίτη και Παρασκευή μοιράζει κέρδη από 10.000.000€ έως 120.000.000€, ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn. Πλέον, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τα δελτία τους και μέσω διαδικτύου από το κινητό ή τον υπολογιστή τους.

Στην αυριανή κλήρωση, το παιχνίδι μοιράζει 31 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία οι παίκτες μπορούν να διεκδικήσουν και μέσω διαδικτύου. Για τους online παίκτες υπάρχει και μία προσφορά* χωρίς κατάθεση στο allwyn.gr.

Online συμμετοχή στο Eurojackpot και με ομαδικά δελτία

Οι online παίκτες του Eurojackpot έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν και ομαδικά δελτία. Με το Eurojackpot Group Play, η συμμετοχή στο παιχνίδι μπορεί να γίνει μαζί με άλλους παίκτες, οι οποίοι μοιράζονται το κόστος.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Δεν έχουν βασιλικά καθήκοντα Μέγκαν και Χάρι – Οι τίτλοι τους είναι σε αναστολή

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τα ουρλιαχτά για έλεος της Αιγύπτιας παρουσιάστριας στη θανατική καταδίκη της - «Έχω αδικηθεί»

19:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το «κλειδί της πόλης» του Σακραμέντο στον ομογενή επιχειρηματία Άγγελο Τσακόπουλο

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

19:06LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Τελευταία καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα πριν επιστρέψει στην τηλεόραση

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δημοσιογράφος χτυπήθηκε σε ζωντανή σύνδεση από drone - Βίντεο

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές σε Κόνιτσα, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Δράμα: Οι καπνοί έφτασαν μέχρι την Αθήνα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κλείνει το προξενείο της Γερμανίας στην Αγία Πετρούπολη

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο και ηχητικό ντοκουμέντο από τη συντριβή αεροσκάφους στο Μαϊάμι

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται 14χρονη από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Διακομίσθηκε στην Αθήνα

18:41LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο - «Κάναμε ένα βήμα πίσω»

18:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Έκλειψε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Volkswagen: Συμφωνία με ισραηλινή εταιρεία για να μετατρέψει εργοστάσιο σε αμυντική μονάδα παραγωγής

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Την «έκαψε» το live στο Tik Tok - Τουρκάλα καταδικασμένη σε 64 χρόνια κάθειρξη συλλαμβάνεται ζωντανά

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναπληρωτές: «Έπεσε» η ψηφιακή πλατφόρμα – Παράταση έως τις 19:00

18:02ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή μέσω διαδικτύου για κέρδη έως 120.000.000€ κάθε Τρίτη και Παρασκευή

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα δείτε στα σημάδια φλεγμονής και γήρανσης μετά από 1 μήνα vegan διατροφής

18:00LIFESTYLE

Στούντιο 4: Πρεμιέρα για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Διπλή εστία φωτιάς στην Υψηλή Ράχη - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

17:58WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Όρεγκον: Αγελάδες ακρωτηριασμένες, χωρίς σταγόνα αίματος - Η ανατρεπτική θεωρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:06ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Προ των πυλών απότομη αλλαγή του καιρού – Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βοριάδες

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 13 εναέρια – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές σε Κόνιτσα, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Δράμα: Οι καπνοί έφτασαν μέχρι την Αθήνα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας στο Άλσος Γαλατσίου - Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Είχα γίνει θαμώνας της οδού Νοταρά» - Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Βίντεο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ– Έριξαν το ΙΧ στη θάλασσα

18:00LIFESTYLE

Στούντιο 4: Πρεμιέρα για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ποδηλάτης και 5 τραυματίες σε τρομακτικό τροχαίο στον Πύργο

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

15:47LIFESTYLE

Γιόρτασε τα γενέθλιά της και της έκανε έκπληξη ο...Σάκης Ρουβάς - Το βίντεο που έγινε viral

15:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστών χυμών από την αγορά

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε πευκόδασος στην Εύβοια: Μπαράζ 112 - Επιχειρούν 5 εναέρια

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναπληρωτές: «Έπεσε» η ψηφιακή πλατφόρμα – Παράταση έως τις 19:00

16:27LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος εξηγεί γιατί κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης κατά του Survivor ζητώντας 100 εκατ.

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα δείτε στα σημάδια φλεγμονής και γήρανσης μετά από 1 μήνα vegan διατροφής

18:41LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο - «Κάναμε ένα βήμα πίσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ